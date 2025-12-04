Ivanovic: «Domani avremo davvero bisogno dell’aiuto del nostro pubblico»

Dopo il primo vero periodo di pausa dall’inizio della stagione la Virtus Bologna torna in campo domani contro Dubai. L’Eurolega torna alla Virtus Arena per una gara importate quanto delicata, i bianconeri proveranno a mantenere il campo di casa imbattuto nonostante il il passaggio da Piazza Azzarita all’impianto in Fiera.

A presentare la gara di domani sera il coach Dusko Ivanovic e Matt Morgan.

Le dichiarazioni dei protagonisti alla vigilia di Virtus Bologna – Dubai Basketball

Ivanovic: «Dopo questa breve sosta riprendiamo il nostro percorso europeo contro una squadra nuova in Eurolega, ma i cui giocatori adesso hanno già raggiunto un buon livello di esperienza. Per questa partita avremo davvero bisogno dell’aiuto del nostro pubblico perché torniamo alla Virtus Arena, un campo che per molti dei nostri giocatori è nuovo. Quindi per domani sera avremo bisogno davvero di tanto supporto da parte dei nostri tifosi».

Matt Morgan: «Sono molto emozionato all’idea di tornare alla Virtus Arena, specialmente per rivedere qui i nostri tifosi specialmente dopo la scorsa stagione. Dubai è una buona squadra quindi dovremo rimanere concentrati, mettendo massima attenzione al ritmo della partita e agli up and down. Ci troveremo di fronte una squadra che ha sia buoni lunghi ma anche ottime guardie: giocano in maniera dura e veloce e quindi dovremo fare quello che sappiamo, anche perché giochiamo in casa e vogliamo continuare la nostra striscia positiva e per fare questo dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità».

Informazioni sulla gara

Virtus Bologna vs Dubai Basketball, venerdì 5 dicembre ore 20.30 – Virtus Arena (Bologna).

BIGLIETTI DISPONIBILI QUI

ARBITRI: Sreten Radovic, Sergio Silva, Can Mavisu.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Brandon Taylor. Torna a disposizione Alen Smailagic.

