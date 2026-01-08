La preview di Tezenis Verona – Fortitudo Flats Service Bologna

Con un Perkovic in più, la Fortitudo torna in viaggio con una valigia carica di interrogativi, ma con una convinzione che non può più essere rimandata: il rendimento lontano dal PalaDozza va corretto. La sfida di sabato a Verona non rappresenta uno spartiacque definitivo, ma è uno snodo significativo in una stagione che continua a procedere su due binari opposti: solidissima tra le mura amiche, fragile e intermittente in trasferta.

Al Madison biancoblù la Effe viaggia a ritmo d’alta classifica, con un impressionante 9-1 interno che la accomuna solo a pochissime altre squadre del girone. Fuori casa, invece, il rendimento si abbassa drasticamente: tre vittorie e sette sconfitte raccontano di una squadra che fatica a ritrovare identità, continuità e sicurezza quando si allontana dal proprio fortino.

Fortitudo nelle mani di Caja

Il tecnico pavese è chiamato a gestire non solo partite e avversari, ma un’emergenza che sembra non voler concedere tregua. Gli infortuni hanno ridotto all’osso le rotazioni, costringendo la Fortitudo a continue soluzioni di adattamento. Proprio per non continuare a chiedere gli straordinari a Fantinelli e Della Rosa, la società ha deciso di intervenire sul mercato. La risposta è arrivata con la firma di Toni Perkovic, guardia croata classe 1997, profilo già conosciuto in A2 per l’ottima stagione disputata lo scorso anno a Forlì.

Perkovic arriva con numeri solidi e un curriculum europeo che lo rende una soluzione immediatamente spendibile: punti nelle mani, buone percentuali dall’arco, capacità di giocare sia con che senza palla. Il croato sarà subito a disposizione, almeno dalla panchina, già nella trasferta di Verona, anche se è lecito attendersi un inserimento graduale nei meccanismi offensivi e difensivi.

Verona, avversaria solida e organizzata

La Scaligera Verona si presenta all’appuntamento da quinta forza del campionato, con 26 punti frutto di 13 vittorie e 7 sconfitte. Una squadra che ha costruito la propria classifica sulla continuità e su un’identità ben definita, più che su exploit estemporanei. Il riferimento offensivo principale è McGee, miglior realizzatore con quasi 16 punti di media e percentuali eccellenti dalla lunga distanza. Alle sue spalle un gruppo compatto e funzionale: Zampini garantisce regia e ritmo, viaggiando in doppia cifra di punti e quasi cinque assist a partita; Ambrosin, Baldi Rossi e Johnson completano un reparto che sa colpire in modalità diverse.

Curiosamente Verona paga qualcosa a rimbalzo, essendo penultima nella categoria, ma compensa con una gestione del pallone estremamente efficiente: è la squadra che perde meno palloni in tutto il campionato, segno di un sistema corale, ordinato e ben oliato.

Si gioca sabato al Pala AGSM AIM, ore 20:30, diretta su ore 20.30, diretta LNP Pass, Radio San Luchino e audiocronaca Canale 88.

