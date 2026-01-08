BasketFortitudo Bologna
La preview di Tezenis Verona – Fortitudo Flats Service Bologna
Il rendimento esterno continua a rappresentare il vero tallone d’Achille della Fortitudo, chiamata a dimostrare di poter invertire marcia lontano dal PalaDozza.
Con un Perkovic in più, la Fortitudo torna in viaggio con una valigia carica di interrogativi, ma con una convinzione che non può più essere rimandata: il rendimento lontano dal PalaDozza va corretto. La sfida di sabato a Verona non rappresenta uno spartiacque definitivo, ma è uno snodo significativo in una stagione che continua a procedere su due binari opposti: solidissima tra le mura amiche, fragile e intermittente in trasferta.
Al Madison biancoblù la Effe viaggia a ritmo d’alta classifica, con un impressionante 9-1 interno che la accomuna solo a pochissime altre squadre del girone. Fuori casa, invece, il rendimento si abbassa drasticamente: tre vittorie e sette sconfitte raccontano di una squadra che fatica a ritrovare identità, continuità e sicurezza quando si allontana dal proprio fortino.
Fortitudo nelle mani di Caja
Il tecnico pavese è chiamato a gestire non solo partite e avversari, ma un’emergenza che sembra non voler concedere tregua. Gli infortuni hanno ridotto all’osso le rotazioni, costringendo la Fortitudo a continue soluzioni di adattamento. Proprio per non continuare a chiedere gli straordinari a Fantinelli e Della Rosa, la società ha deciso di intervenire sul mercato. La risposta è arrivata con la firma di Toni Perkovic, guardia croata classe 1997, profilo già conosciuto in A2 per l’ottima stagione disputata lo scorso anno a Forlì.
Perkovic arriva con numeri solidi e un curriculum europeo che lo rende una soluzione immediatamente spendibile: punti nelle mani, buone percentuali dall’arco, capacità di giocare sia con che senza palla. Il croato sarà subito a disposizione, almeno dalla panchina, già nella trasferta di Verona, anche se è lecito attendersi un inserimento graduale nei meccanismi offensivi e difensivi.
Verona, avversaria solida e organizzata
La Scaligera Verona si presenta all’appuntamento da quinta forza del campionato, con 26 punti frutto di 13 vittorie e 7 sconfitte. Una squadra che ha costruito la propria classifica sulla continuità e su un’identità ben definita, più che su exploit estemporanei. Il riferimento offensivo principale è McGee, miglior realizzatore con quasi 16 punti di media e percentuali eccellenti dalla lunga distanza. Alle sue spalle un gruppo compatto e funzionale: Zampini garantisce regia e ritmo, viaggiando in doppia cifra di punti e quasi cinque assist a partita; Ambrosin, Baldi Rossi e Johnson completano un reparto che sa colpire in modalità diverse.
Curiosamente Verona paga qualcosa a rimbalzo, essendo penultima nella categoria, ma compensa con una gestione del pallone estremamente efficiente: è la squadra che perde meno palloni in tutto il campionato, segno di un sistema corale, ordinato e ben oliato.
Si gioca sabato al Pala AGSM AIM, ore 20:30, diretta su ore 20.30, diretta LNP Pass, Radio San Luchino e audiocronaca Canale 88.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook