Le pagelle di Avellino-Fortitudo (85-62). Poche note liete

Avellino detta ritmo e intensità fin dalla palla a due, mentre la Fortitudo si inceppa presto, incapace di trovare continuità e solidità nei momenti chiave. Il break del secondo quarto spalanca la strada ai padroni di casa, che amministrano con lucidità e allungano con una prova corale solida e matura. Bologna rincorre senza convinzione, sbattendo contro la fisicità irpina e contro i propri limiti evidenti.

Le pagelle di Avellino-Fortitudo (85-62)

Fortitudo Flats Service Bologna

Matteo Fantinelli : 8 punti (2/4 da due, 1/1 da tre) – Giornataccia. Ondeggia senza bussola, qualche lancio a casaccio si trasforma in canestro, ma non serve a granchè. Voto: 4.

Jordan Harris : 14 punti (3/5 da due, 2/4 da tre) – Parte benino, poi si spegne al primo tornante. Fiammata iniziale, ma nessuna scintilla quando la fiamma si spegne. Voto: 4.5.

Alvise Sarto : 8 punti (0/3 da due, 2/5 da tre) – Marcato da tutti, fatica a liberarsi. Le conclusioni pesano, ma cadono spesso al lato del bersaglio. Voto: 4.

Simon Anumba : 3 punti (1/3 da due, 0/1 da tre) – Porta muscoli e presenza, ma in attacco è come giocare in quattro. Voto: 3.

Paulius Sorokas : 19 punti (4/8 da due, 2/4 da tre) – All’inizio regge tutto il gruppo, poi combatte meno, si affida più ai numeri, che comunque non sono negativi. Voto: 5.5.

Gianluca Della Rosa : 5 punti (0/1 da due, 1/7 da tre) – Porta un filo d’ordine, ma la lista di chance mancate è lunga come una coda autostradale. Voto: 4.

Niccolò De Vico : 5 punti (0/2 da due, 1/3 da tre) – Ci prova, ci riprova, ma la squadra non lo segue. E la tripla subito speriamo sia di buon auspicio. Voto: 5.

Vincenzo Guaiana : 0 punti (0/0 da due, 0/3 da tre) – Inizio pesante, quasi bloccato. Poi si smuove, ma senza picchi. Voto: 4.

Samuele Moretti: 0 punti (0/3 da due) – Ennesima prestazione da dimenticare: due stoppate incassate, appare quasi disinteressato, svogliato. Voto: 3.

Unicusano Avellino

Giacomo Dell’Agnello: 14 punti (6/8 da due, 0/0 da tre) – Voto 7.

Alexander Cicchetti: 13 punti (5/7 da due, 0/1 da tre) – Voto 7.5.

Federico Mussini: 12 punti (1/4 da due, 3/6 da tre) – Voto 7.

Mikk Jurkatamm: 12 punti (0/0 da due, 3/4 da tre) – Voto 7.

Jaren Lewis: 11 punti (3/5 da due, 1/5 da tre) – Voto 6.5.

J.J. Chandler: 11 punti (2/7 da due, 1/5 da tre) – Voto 6.5.

Giovanni Pini: 8 punti (2/2 da due, 0/0 da tre) – Voto 7.

Alessandro Grande: 4 punti (2/4 da due, 0/0 da tre) – Voto 8.

