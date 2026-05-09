Jakovljevic: «Vogliamo chiudere al meglio la regular season davanti ai nostri tifosi»

La Virtus Bologna vive la vigilia dell’ultima gara di stagione regolare con la certezza del primato in classifica, ma domai contro Varese sarà comunque una partita importante. Proprio una tra Varese e Trento (impegnata contro Milano) sarà infatti l’avversaria delle V Nere al primo turno di playoff.

Palla a due fissata per le ore 17 sul parquet della Virtus Arena, campo sul quale rientrerà dopo l’infortunio Luca Vildoza. Ancora out invece Matt Morgan e Matteo Accorsi.

Le parole di coach Nenad Jakovljevic alla vigilia di Virtus – Varese

«Nell’ultima partita di regular season ci attende Varese, che ha dimostrato di poter mettere tutte le squadre in difficoltà. Si tratta di una squadra estremamente pericolosa in campo aperto e nel tiro fuori dall’arco dei tre punti, oltre al fatto che si tratta di una delle difese più aggressive del campionato, tutti aspetti che abbiamo dovuto fronteggiare già nella gara di andata. Il nostro focus principale sarà quello di fermare il loro gioco in transizione, vincere i duelli a rimbalzo e non far accendere le loro guardie. Oltre a questo vogliamo giocare con pazienza e disciplina necessaria per raggiungere gli obiettivi, sia difensivi che offensivi, che ci siamo prefissati. Davanti, o meglio dire, insieme ai nostri tifosi vogliamo chiudere nel miglior modo possibile la regular season».

Informazioni sulla gara

Virtus Olidata Bologna vs Openjobmetis Varese, Domenica 10 maggio ore 17.00 – Virtus Arena (qui i biglietti).

Arbitri: M. ROSSI – T. SAHIN – M. LUCOTTI.

Diretta: LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili Matt Morgan e Matteo Accorsi. Rientra tra i disponibili Luca Vildoza.

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