Dalla promessa allo Scudetto: il 2025 della Virtus Bologna

Il 2025 della Virtus Bologna è stato un anno intenso, contraddittorio e profondamente identitario. Una stagione iniziata tra dubbi e parole forti, passata attraverso momenti di crisi vera e chiusa con lo Scudetto, ma anche con scelte che raccontano chiaramente la volontà di aprire un nuovo ciclo. Vincere, salutare, ripartire: tutto nello stesso anno.

12 febbraio 2025 – Coppa Italia, la sconfitta che cambia la narrazione

Nei quarti di finale di Coppa Italia a Torino arriva la sconfitta contro Milano. La Virtus esce presto e male dal torneo, ma nel post-partita Dusko Ivanovic sorprende tutti: «A giugno vinceremo lo Scudetto». Una frase che trasforma una delusione in una promessa pubblica.

Marzo 2025 – La settimana più buia della stagione

Il momento più difficile arriva con tre ko consecutivi: Napoli in campionato, Stella Rossa Belgrado in EuroLega e Trieste al PalaTrieste. La squadra perde certezze, l’ambiente rumoreggia. È il punto più basso dell’anno, ma anche quello che compatta definitivamente il gruppo.

11 maggio 2025 – Trapani, l’overtime che vale il primo posto

All’ultima giornata di regular season serve una vittoria per chiudere in vetta. Contro Trapani la Virtus soffre, va all’overtime e vince. Quel successo consegna il primo posto e il fattore campo per tutti i playoff.

27 maggio 2025 – Gara-5 contro Venezia, Shengelia decisivo

La serie dei quarti arriva alla bella. In Gara-5 Tornik’e Shengelia si prende la scena con talento, fisicità e leadership, firmando la giocata che manda Bologna in semifinale.

5 e 7 giugno 2025 – Milano, il Forum finalmente espugnato

In semifinale arrivano due vittorie storiche: Gara-3 e Gara-4 al Forum. Dopo anni di sconfitte pesanti, la Virtus ribalta la serie in trasferta e cancella uno dei tabù più dolorosi.

17 giugno 2025 – Brescia, lo Scudetto torna a Bologna

In Gara-3 di finale contro Brescia arriva la vittoria decisiva. La Virtus chiude la serie e riporta lo Scudetto sotto le Due Torri, mantenendo la promessa fatta a febbraio.

Estate 2025 – Addii che segnano la fine di un ciclo

Dopo il titolo arrivano separazioni pesanti: Shengelia, Belinelli e Cordinier salutano Bologna. Tre colonne degli ultimi anni, simbolo di un ciclo che si chiude senza rimpianti. Termina anche la sponsorizzazione di Segafredo, ed inizia quella di Olidata che decide di affiancare la Virtus Bologna in LBA.

11 luglio 2025 – Carsen Edwards e la nuova direzione

L’arrivo di Carsen Edwards, miglior realizzatore dell’ultima EuroLega, è il primo mattone del nuovo corso.

Autunno 2025 – Pajola capitano, nuova identità

La licenza triennale in EuroLega e la nomina di Alessandro Pajola a capitano certificano la ripartenza: una Virtus più giovane, ma non meno ambiziosa.

Il 2025 ha insegnato che la Virtus Bologna non è una squadra lineare, ma una squadra vera. Capace di cadere, di rialzarsi e di cambiare pelle senza perdere ambizione. Oggi Bologna resta tra le favorite per lo Scudetto, con un’identità rinnovata e un progetto chiaro. In EuroLega, tra alti e bassi inevitabili, la Virtus si è ritagliata uno spazio importante, restando pienamente in corsa per un posto nei play-in, in una competizione sempre più feroce.

Se il 2025 è stato l’anno della promessa mantenuta, il presente racconta una Vu Nera che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Perché cambiare ciclo non significa abbassare l’asticella, ma alzarla.

