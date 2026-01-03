Akele: «È stata una partita intensa, il sacrificio di tutti ha fatto la differenza»

La vittoria della Virtus Bologna contro l’Olimpia Milano in EuroLega è frutto di uno sforzo collettivo, fatto di adattamenti, sacrificio e grande applicazione tattica. Tra i protagonisti meno appariscenti ma fondamentali del successo bianconero c’è Nicola Akele, chiamato a fare gli straordinari in una serata complicata dalle assenze di Diouf e Diarra.

Ivanovic ha dovuto reinventare le rotazioni e Akele ha risposto presente, adattandosi al ruolo di centro in un contesto fisico e ad altissima intensità. Una prova di grande disponibilità e concentrazione, che ha aiutato la Virtus a reggere l’urto iniziale e a crescere con il passare dei minuti, soprattutto sul piano difensivo.

LE PAROLE DI NICOLA AKELE.

Akele ha affrontato una sfida tutt’altro che semplice, spesso preso di mira dall’attacco milanese e costretto a spendere energie extra sotto canestro. Lo ha raccontato lui stesso ai microfoni di Sky Sport al termine della gara:

«Le rotazioni erano molto corte e sono stato chiamato in causa per giocare da numero 5. Ho fatto forse alcuni falli stupidi, mi hanno attaccato molto ed ho sofferto. Dopo le difficoltà iniziali, abbiamo trovato le giuste contromisure non dando modo a Milano di attaccarci spalle a canestro e alla fine abbiamo giocato meglio anche in difesa».

Un miglioramento collettivo, costruito sulla disponibilità di tutti a mettersi al servizio della squadra:

«Tutti abbiamo fatto un grande lavoro, perché bisognava sacrificarsi. È stata una partita davvero intensa. Stiamo lottando per un posto nei play-in ed ogni vittoria è oro. Questo match poi è più speciale degli altri, ora dobbiamo tenere questo ritmo».

Parole che certificano la maturità di una Virtus capace di adattarsi e combattere, anche nelle situazioni più difficili.

