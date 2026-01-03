Seguici su

BasketVirtus Bologna

Alston Jr: «L’energia di squadra ha fatto la differenza»

Le dichiarazioni di Derrick Alston Jr al termine della gara di EuroLega vinta dalla Virtus Bologna contro l’Olimpia Milano

56 minuti fa

Alston Jr Virtus Bologna Olimpia Milano
Foto Virtus

La Virtus Bologna continua a brillare in EuroLega, consolidando il proprio record casalingo grazie a una vittoria combattuta contro l’Olimpia Milano. Il successo segna il quarto trionfo consecutivo contro la rivale italiana in una partita giocata a ritmi serrati, confermando la solidità della squadra di coach Ivanović.

Tra i protagonisti della serata, Derrick Alston Jr ha spiccato per la sua efficacia dalla lunga distanza, realizzando più triple per l’ottava partita consecutiva, frutto di un lavoro intenso e costante durante l’estate.

Foto Virtus

LE DICHIARAZIONI DI DERRICK ALSTON.

Alston ha voluto sottolineare l’impegno profuso per migliorare il tiro da tre punti:

«Abbiamo lavorato molto durante l’estate per essere più consistenti nel tiro da tre, perché l’efficienza è sempre stata fondamentale. Sono grato ai miei allenatori, che tirano con me tutti i giorni dopo gli allenamenti: la costanza è tutto, e io sto solo cercando di mantenerla».

La partita è stata ancora più impegnativa per l’assenza di Alen Smailagić, ma Alston ha lodato la determinazione dell’intero gruppo:

«Non conta la dimensione del cane nella lotta, ma il cuore del cane. Tutti credevano di poter vincere e c’è stato sempre il pensiero del prossimo uomo. L’energia è stata incredibile, dalla squadra al pubblico. È un ambiente fantastico in cui giocare».

