Alston Jr: «L’energia di squadra ha fatto la differenza»

La Virtus Bologna continua a brillare in EuroLega, consolidando il proprio record casalingo grazie a una vittoria combattuta contro l’Olimpia Milano. Il successo segna il quarto trionfo consecutivo contro la rivale italiana in una partita giocata a ritmi serrati, confermando la solidità della squadra di coach Ivanović.

Tra i protagonisti della serata, Derrick Alston Jr ha spiccato per la sua efficacia dalla lunga distanza, realizzando più triple per l’ottava partita consecutiva, frutto di un lavoro intenso e costante durante l’estate.

LE DICHIARAZIONI DI DERRICK ALSTON.

Alston ha voluto sottolineare l’impegno profuso per migliorare il tiro da tre punti:

«Abbiamo lavorato molto durante l’estate per essere più consistenti nel tiro da tre, perché l’efficienza è sempre stata fondamentale. Sono grato ai miei allenatori, che tirano con me tutti i giorni dopo gli allenamenti: la costanza è tutto, e io sto solo cercando di mantenerla».

La partita è stata ancora più impegnativa per l’assenza di Alen Smailagić, ma Alston ha lodato la determinazione dell’intero gruppo:

«Non conta la dimensione del cane nella lotta, ma il cuore del cane. Tutti credevano di poter vincere e c’è stato sempre il pensiero del prossimo uomo. L’energia è stata incredibile, dalla squadra al pubblico. È un ambiente fantastico in cui giocare».

