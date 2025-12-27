Ivanovic scuote la Virtus: «Non si può smettere di lottare»

La sconfitta contro l’Olympiacos Pireo lascia strascichi che vanno oltre il semplice risultato. In casa Virtus Bologna, il post partita è stato segnato dalle parole di coach Dusko Ivanovic, che ha acceso i riflettori non tanto sugli aspetti tattici, quanto sull’atteggiamento mostrato da alcuni elementi del roster.

Senza citare giocatori specifici, il tecnico montenegrino ha lanciato un messaggio chiaro e diretto, evidenziando come, a questo livello, non sia ammissibile abbassare l’intensità o smarrire lo spirito competitivo, soprattutto contro una squadra costruita per vincere come l’Olympiacos.

IL MESSAGGIO DI IVANOVIC.

Le parole dell’allenatore bianconero non lasciano spazio a interpretazioni: «Ci sono stati alcuni giocatori che non hanno lottato con costanza per quaranta minuti. Questo non bisogna mai farlo». Una dichiarazione che va letta come richiamo collettivo, più che come accusa mirata. Ivanovic ha scelto di non fare nomi, ma il concetto espresso è forte e riguarda la tenuta mentale prima ancora che tecnica.

Contro un avversario fisico, profondo e abituato a giocare partite di alto livello, la Virtus ha alternato buoni momenti a passaggi a vuoto, pagando proprio quelle pause di intensità che in Eurolega diventano immediatamente decisive. Il messaggio del coach sembra rivolto alla necessità di una maggiore responsabilità individuale: ogni possesso conta, ogni minuto va giocato con la stessa ferocia agonistica.

In una stagione lunga e complessa, fatta di doppi impegni e continui aggiustamenti, Ivanovic pretende continuità emotiva e mentale, oltre alla qualità tecnica. Le sue parole rappresentano un punto fermo nella costruzione dell’identità della squadra: senza lotta costante, non può esserci crescita. La Virtus è ora chiamata a rispondere sul campo, trasformando questo richiamo in una reazione concreta già dalle prossime uscite. Il primo appuntamento è quello di lunedì sera, ore 20.30, quando le V Nere affronteranno l’ultima trasferta dell’anno di LBA affrontando la Pallacanestro Trieste.

