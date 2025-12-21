Jakovljevic: «Serviranno lucidità ed energia per battere Brescia»

La Virtus Olidata Bologna torna davanti al proprio pubblico dopo tre trasferte consecutive tra LBA ed EuroLega e lo fa in una serata che promette spettacolo e intensità. Domani sera, alla Virtus Arena, le V Nere affronteranno la Germani Brescia in una sfida di grande valore tecnico e tattico, importante per la classifica e per il percorso di crescita della squadra bianconera.

Brescia arriva a Bologna con ambizioni importanti e con un’identità ben definita, costruita nel tempo grazie a un gruppo solido e a una gestione tecnica efficace. Per la Virtus sarà fondamentale approcciare il match con concentrazione, energia e continuità, sfruttando il fattore campo e il supporto del proprio pubblico in un appuntamento che può indirizzare il momento della stagione.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

Alla vigilia della gara ha parlato l’Assistant Coach Nenad Jakovljevic, che ha inquadrato con lucidità le insidie della sfida:

«Dopo due trasferte consecutive, ci aspetta una partita delicata e difficile davanti ai nostri tifosi ed insieme a loro vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Brescia è una delle migliori squadre del campionato sotto diversi aspetti: coach Cotelli sta gestendo la squadra come un orologio svizzero, con precisione e gerarchie molto chiare. Dovremo essere bravi a fermare il gioco 1vs1 e la creazione dal pick and roll di Ivanovic e Della Valle soprattutto con Bilan, facendo attenzione anche al loro gioco in post basso con Bilan e Burnell. Sarà fondamentale ogni singolo possesso, giocando con lucidità ed energia, sfruttando il fatto di giocare in casa davanti al nostro pubblico».

