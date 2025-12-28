Jakovljevic: «Dobbiamo affrontare la gara con massima concentrazione»

La Virtus Olidata Bologna si prepara a chiudere l’anno con una trasferta insidiosa al Pala Trieste, dove domani, lunedì 29 dicembre alle 20.30, affronterà la Pallacanestro Trieste per la penultima giornata del 2025. La gara sarà trasmessa in diretta su LBA TV e Nettuno Bologna Uno, con arbitri C. Lo Guzzo, M. Galasso e D. Valleriani.

La squadra bianconera dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave. Carsen Edwards è indisponibile, mentre Alen Smailagic non partirà per la trasferta a causa di un affaticamento muscolare. Buone notizie invece per la difesa, con il rientro di Karim Jallow tra i disponibili.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

Il pre partita è stato affidato all’Assistant Coach Nenad Jakovljevic, che ha delineato le chiavi della sfida:

«Affrontiamo una squadra che trova la propria aggressività ed energia correndo in campo aperto, cercando di sfruttare la velocità delle loro guardie nel creare tiri veloci. Il nostro focus, oltre a ciò, sarà sulle situazioni di uno contro uno, soprattutto con le loro guardie e sul non concedere tiri aperti dall’arco dei tre punti. La responsabilità individuale nel difendere situazioni di uno contro uno dovrà darci forza anche nella metà campo offensiva, dove vogliamo dare più continuità al movimento di palla. Ci aspetta una partita molto difficile, in quanto Trieste ha dimostrato fino ad adesso di poter mettere in difficoltà tante squadre e di conseguenza dobbiamo affrontare la gara con l’idea che ogni singolo possesso sarà importante.»

