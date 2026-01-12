Virtus Bologna: svelati gli accoppiamenti della Coppa Italia 2026

Si è concluso oggi il girone d’andata del campionato di Serie A LBA 2025-26 con la vittoria dell’EA7 Emporio Armani Milano contro la Guerri Napoli. Con la chiusura della prima metà del torneo, sono ufficiali gli accoppiamenti per la Coppa Italia 2026, che si svolgerà a Torino dal 18 al 22 febbraio.

La competizione torna a caratterizzarsi come uno degli appuntamenti più attesi della stagione cestistica italiana. Le otto migliori squadre del campionato sono pronte a contendersi la Frecciarossa Final Eight.

IL PERCORSO DELLA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus Olidata Bologna, prima classificata al termine del girone d’andata, si presenta alla Coppa Italia con l’obiettivo di riportare in città un trofeo che manca da molti anni. La squadra ha mostrato continuità di rendimento e una capacità di chiudere le partite nei momenti chiave. Hanno fatto leva su esperienza e profondità del roster.

Al termine del girone d’andata, è stato definito il tabellone della Frecciarossa Final Eight 2026, in programma dal 18 al 22 febbraio a Torino.

Le squadre che si contenderanno la Coppa Italia sono nell’ordine: Virtus Olidata Bologna, Germani Brescia, EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia, Bertram Derthona Tortona, Pallacanestro Trieste, APU Old Wild West Udine e Guerri Napoli.

Tabellone della Frecciarossa Final Eight 2026:

(1) Virtus Olidata Bologna – Guerri Napoli (8)

(4) Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona (5)

(2) Germani Brescia – APU Old Wild West Udine (7)

(3) EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste (6)

I quarti di finale si giocheranno mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, le semifinali sabato 21 e la finalissima domenica 22 febbraio.

