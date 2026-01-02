Virtus in emergenza: Diouf out contro Milano

La notizia è arrivata da poco, ma pesa come un macigno: Momo Diouf non sarà della partita nella sfida di oggi di EuroLega contro Milano a seguito di una botta al ginocchio rimediata in allenamento. Un’assenza che acuisce ulteriormente l’emergenza della Virtus, chiamata a fronteggiare un impegno di altissimo livello con rotazioni ridotte e, soprattutto, senza lunghi effettivi.

A spingere la squadra di coach Ivanović ci sarà una Virtus Arena gremita: il sold out rappresenta un evento storico anche dal punto di vista economico, con uno dei migliori incassi di sempre per il club, e promette di essere il vero motore emotivo della serata.

EMERGENZA SOTTO CANESTRO.

L’assenza di Diouf si aggiunge a quelle già note di Edwards, Smailagić e Diarra, lasciando la Virtus in una condizione di vera e propria emergenza, soprattutto nel reparto lunghi. Contro una Milano fisica e profonda, serviranno straordinari da parte di chi sarà a disposizione, con adattamenti forzati, quintetti atipici e un grande dispendio di energie.

È il prezzo da pagare per una squadra giovane, che però continua a raccogliere consensi grazie a un’identità chiara: intensità difensiva, energia costante e la volontà di lottare su ogni possesso. Un gruppo a tratti incosciente, ma capace di reagire anche contro avversari di altissimo livello. Senza riferimenti sotto canestro, la Virtus dovrà puntare ancora una volta sullo spirito collettivo, sull’aggressività e sull’aiuto reciproco, trasformando le difficoltà in carburante emotivo per provare a restare in partita fino all’ultimo possesso.

