Virtus Bologna: aggiornamento sull’infortunio di Carsen Edwards

La Virtus Bologna dovrà fare i conti con l’infortunio di Carsen Edwards, rimediato nel corso della gara di Eurolega contro l’Olympiacos. Il giocatore statunitense ha subito una distorsione alla caviglia destra già nel primo quarto del match. Questo problema ha inciso sul suo rendimento e lo ha costretto a giocare in condizioni non ottimali. Edwards ha comunque tentato di portare a termine la partita, mostrando grande carattere. Tuttavia, al termine dell’incontro sono scattati gli accertamenti del caso.

L’infortunio è stato immediatamente preso in carico dallo staff medico bianconero. Essi hanno avviato fin da subito un percorso terapeutico mirato. Al momento non si parla di rientri o di tempi certi: la priorità della Virtus è monitorare la risposta della caviglia alle cure. Vogliono valutare l’evoluzione del quadro clinico nei prossimi giorni. Solo dopo ulteriori controlli sarà possibile avere indicazioni più precise sulla disponibilità del giocatore.

IL COMUNICATO DELLA VIRTUS BOLOGNA.

Virtus Bologna comunica che nel corso del primo quarto della gara contro l’Olympiacos, Carsen Edwards ha riportato una distorsione alla caviglia destra con interessamento legamentoso. Il giocatore, che ha provato a concludere la partita di ieri, ha già iniziato le terapie specifiche e verrà rivalutato nei prossimi giorni.

La rivalutazione sarà quindi decisiva per capire l’entità dell’infortunio. Determinerà anche i prossimi passi del recupero. La Virtus Bologna seguirà un approccio prudente, con l’obiettivo di tutelare la salute di Edwards. Questo aiuterà a gestire al meglio una fase delicata della stagione, evitando qualsiasi rischio di ricaduta.

