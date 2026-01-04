Virtus Bologna: EuroLega e pubblico da record

La Virtus Bologna continua a dimostrare di essere molto più di una semplice squadra di basket: è un movimento, una comunità, un popolo che vive e respira pallacanestro. Il recente sold out registrato alla Virtus Arena in occasione del match di EuroLega vinto contro l’Olimpia Milano rappresenta l’ennesima conferma di un percorso virtuoso costruito negli anni dalla società bianconera.

Secondo i dati ufficiali, sono stati 10.102 i tifosi presenti sugli spalti, un numero che certifica non solo l’importanza dell’evento, ma anche la capacità del club di promuovere e valorizzare appuntamenti di alto profilo europeo. La risposta del pubblico, calorosa e appassionata, è il frutto di un lavoro costante che ha riacceso lo spirito virtussino.

UN RECORD STORICO.

Il comunicato ufficiale della Virtus Bologna sottolinea la portata storica della serata:

La partita contro Milano alla Virtus Arena taglia un traguardo storico per la società dato che per la prima volta la Virtus Bologna ha superato quota 10mila persone per una partita casalinga. Secondo incasso di sempre per la società dopo la finale di Eurocup, questo è un record reso ancora più speciale dalla vittoria ottenuta grazie alla prestazione sul campo dei nostri ragazzi, in panchina di coach Ivanovic e del suo staff e da parte di tutto un popolo – quello della Vu Nera – che ha sostenuto la squadra dal primo all’ultimo minuto, nonostante le premesse della vigilia e del primo quarto avrebbero potuto scoraggiare chiunque. Per dieci giocatori che hanno ruotato durante i quaranta minuti ce ne sono stati 1000 volte di più – oggi è proprio il caso di dirlo – che non hanno mai smesso di battere le mani, cantare e incitare la squadra.

