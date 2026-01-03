La Virtus accelera: Francesco Ferrari pronto a vestire il bianconero

La Virtus Bologna è pronta ad accogliere un nuovo tassello del proprio presente e futuro. Francesco Ferrari ha infatti disputato la sua ultima partita con la maglia della Gesteco Cividale e l’annuncio ufficiale del suo approdo in bianconero potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

UNA NOTIZIA ATTESA.

Un’operazione che non nasce oggi: la possibilità di un passaggio alla Virtus era già stata impostata durante l’estate, con un’intesa di massima che prevedeva l’attivazione della clausola qualora il giocatore avesse confermato il proprio percorso di crescita. Percorso che Ferrari ha rispettato pienamente, consolidandosi in A2, vincendo l’EuroBasket U20 2025 da MVP e arrivando fino all’esordio con la Nazionale Senior.

Dal punto di vista della Virtus, la scelta è dettata anche dall’emergenza del momento, con una rotazione ridotta a causa degli infortuni. Queste le parole del presidente di Cividale, Micalich:

‘Festeggiamo oggi Francesco Ferrari che va alla Virtus Bologna. La scorsa estate quando abbiamo rinnovato, la famiglia ha fatto mettere questa clausola che se avesse fatto bene a gennaio/febbraio sarebbe andato. Ma al di là di questo l’accordo era chiaro: sarebbe rimasto fino a fine mese qui a Cividale. La Virtus Bologna, che ha 2/3 infortunati, lo vuole subito. Non l’abbiamo presa benissimo’.

Un rammarico mitigato dalla consapevolezza del valore dell’occasione:

‘Ne prendiamo atto. Per noi la cosa giusta che poteva fare era restare a Cividale fino in fondo. Però quando chiama la Juventus, o la Virtus… Ora come società faremo il nostro, faremo di tutto per restare a questo livello. L’idea era di proseguire fino a fine mese, poi il tutto si è accelerato. Non siamo contenti, però lo accettiamo con il sorriso. È un nostro figliolo che va a giocarsi la grande chance della sua vita. Rimarrà sempre di casa qui’.

