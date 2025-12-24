Festività di lavoro per le V Nere: il 26 dicembre arriva l’Olympiacos

Festività natalizie diverse dal solito per la Virtus Bologna, al lavoro per la sfida casalinga di EuroLega in programma il 26 dicembre alle 20.30 contro l’Olympiacos. Le V Nere, dopo aver già battuto a Bologna squadre come Monaco, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Efes Istanbul e Dubai, puntano a provarci anche contro la formazione greca, che arriverà sotto le Due Torri con l’obiettivo di fare bottino pieno.

NATALE DI LAVORO

Dopo aver concesso un po’ di riposo alla squadra nella giornata di ieri, Ivanovic ha richiamato a raccolta i suoi: tra oggi e domani sono previste sessioni di allenamento per curare i dettagli della sfida contro l’Olympiacos. Il ritmo forsennato tra LBA ed EuroLega non concede tregua nemmeno durante le festività natalizie.

In casa bianconera, oltre al lavoro sul campo, si sta cercando di recuperare quanto prima gli infortunati. Luca Vildoza, assente nella sfida contro Brescia a causa di una lombalgia, dovrebbe tornare a disposizione dello staff tecnico; diverso invece il discorso per Karim Jallow, che ha accusato un problema muscolare al polpaccio destro e dovrebbe restare lontano dal parquet anche nelle sfide contro Olympiacos e Trieste.

A sopperire all’assenza pesante del tedesco, in questo momento, è Nicola Akele, che si sta guadagnando minuti di qualità. Il fatto di giocare in casa il 26 potrebbe rappresentare un ulteriore plus per le V Nere, che affronteranno la squadra greca in una Virtus Arena annunciata sold out.

