Ivanovic: «Dobbiamo giocare duro e non avere cali di concentrazione»

La Virtus Bologna, dopo la vittoria in trasferta sul campo di Dubai, torna a giocare una sfida casalinga di EuroLega. Domani sera, palla a due alle ore 20.30, le V Nere affronteranno i Campioni d’Europa in carica del Fenerbahce Istanbul. Per i bianconeri questa è la prima di due sfide casalinghe consecutive, ed è importante cercare di massimizzare il risultato per continuare a restare agganciati al treno dei play-in.

Difendere il fattore campo, però, non sarà una missione semplice per Pajola e compagni che dovranno ancora stringere i denti viste le assenze di Aliou Diarra, Alen Smailagic e Luca Vildoza.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

Alla viglia della gara ha parlato il capo allenatore della Virtus Bologna, Dusko Ivanovic:

«Probabilmente la partita più tosta in questo momento: il Fenerbahce è una grande squadra, gioca bene e specialmente ora, con l’aggiunta di De Colo, diventa forse una delle squadre favorite per vincere l’Eurolega. Da parte nostra ci sarà bisogno di giocare in maniera dura, focalizzati sull’obiettivo, senza cali di concentrazione».

Queste, invece, le parole di Momo Diouf:

«Partita dura dal punto di vista mentale e per le energie fisiche: il Fener è una grandissima squadra, piena di giocatori talentuosi. Noi dovremo mantenere la stessa energia e lo stesso approccio per tutti i 40 minuti. Ci mancano alcuni giocatori ma questa non deve essere una scusante ma anzi una motivazione in più per fare meglio».

