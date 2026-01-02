La Preview di Virtus Bologna – Olimpia Milano

Il nuovo anno dell’EuroLega della Virtus Bologna si apre subito con una delle sfide più attese: oggi, venerdì 2 gennaio alle 20:30, le V Nere ospitano l’Olimpia Milano in un classico del basket italiano che vale molto più dei due punti in palio.

La Virtus Arena sarà esaurita per un confronto che mette di fronte due squadre alle prese con momenti diversi, ma accomunate dalla necessità di dare un segnale forte nella competizione europea. Per Bologna è l’occasione di confermare crescita e identità, per Milano un test di maturità in un ambiente storicamente ostile.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus arriva alla sfida dopo la vittoria ottenuta a Trieste, un successo di grande solidità mentale, più “brutto” che spettacolare, ma fondamentale per continuità e fiducia. Il vero motore della serata sarà però il pubblico: il sold out della Virtus Arena rappresenta un evento storico anche dal punto di vista economico, con uno dei migliori incassi di sempre per il club bianconero.

La squadra di coach Ivanović continua ad avere consensi grazie a un’identità chiara: intensità difensiva, energia e voglia di lottare su ogni possesso. Un gruppo giovane, a volte incosciente, ma sempre pronto a reagire, come già visto anche contro avversari di altissimo livello. Restano però alcune problematiche legate all’infermeria: Edwards, Smailagić e Diarra non saranno disponibiliper la sfida odierna. Queste assenze, soprattutto sotto canestro, riducono le rotazioni, ma la Virtus ha già dimostrato di saper compensare con spirito collettivo e aggressività.

L’AVVERSARIO DI OGGI: OLIMPIA MILANO.

Milano arriva a Bologna con numeri offensivi importanti: 84.8 punti di media a partita, ottime percentuali al tiro e un PIR complessivo di 96.6 che testimonia la profondità del roster. L’attacco dell’Olimpia si fonda sulla versatilità di Shields, sulla pericolosità perimetrale di Brooks e LeDay, Ellis e Guduric e sulla presenza fisica di Nebo nel pitturato.

A complicare i piani di coach Poeta è però una situazione fisica delicata: Sestina è indisponibile, mentre Flaccadori, Tonut e Bolmaro non saranno a disposizione di coach Poeta. In un contesto così caldo, Milano dovrà puntare su esperienza, controllo dei ritmi e attenzione ai dettagli per uscire indenne da una trasferta ad altissimo coefficiente di difficoltà.

