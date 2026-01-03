Morgan: «I tifosi ci hanno dato una carica enorme»

La Virtus Bologna ha iniziato il 2026 con una grande vittoria contro l’Olimpia Milano, ottenuta combattendo contro le difficoltà dovute alle assenze.

Una prestazione corale ha permesso ai bianconeri di difendere con successo il campo casalingo, con contributi significativi da più giocatori: Morgan ha distribuito 7 assist, Saliou Niang ha dominato sotto canestro con 11 punti e 8 rimbalzi, Karim Jallow ha segnato 12 punti, Luca Vildoza 10 e Hackett, sempre ispiratore, ha aggiunto 8 punti con alcune triple decisive.

LE PAROLE DI MATT MORGAN.

A fine gara, Morgan ha sottolineato lo spirito combattivo della squadra. Le parole del play evidenziano ancora una volta la determinazione del gruppo e la sinergia con il pubblico, elementi fondamentali per la Virtus in questa stagione.

La capacità di reagire alle difficoltà e di capitalizzare l’energia dei tifosi rende la squadra un avversario temibile in EuroLega, confermando come ogni vittoria non sia solo frutto del talento individuale, ma soprattutto della coesione e del cuore dimostrato da tutti i giocatori in campo.

«Abbiamo lottato troppo duramente per perdere questa partita. Eravamo con qualche assenza, ma abbiamo lottato ancora di più per prendere il vantaggio e mantenerlo. Negli ultimi quattro minuti abbiamo prodotto un grande finale di gara. Sapevamo cosa dovevamo fare, siamo usciti e abbiamo gestito la situazione per proteggere il campo di casa. I nostri tifosi ci hanno dato una carica enorme, e ne avevamo bisogno, quindi avanti verso la prossima».

