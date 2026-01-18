Seguici su

La Preview di Virtus Olidata Bologna – Nutribullet Treviso

La presentazione del match di LBA, valido per la prima giornata di ritorno, che vedrà la Virtus Olidata Bologna ospitare la Nutribullet Treviso

La Virtus Olidata Bologna torna alla Virtus Arena per una nuova sfida di campionato. Questo pomeriggio, palla a due alle ore 19.00 i bianconeri ospitano la NutriBullet Treviso Basket. Bologna arriva dalle vittorie contro Venezia in campionato e contro Dubai in Eurolega, mentre Treviso si presenta all’appuntamento dopo il successo in volata contro Varese. La gara sarà diretta da Baldini, Borgioni e Dionisi.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

Il momento della Virtus è estremamente positivo e si fonda su identità, sacrificio e intensità. Le assenze hanno ridotto le rotazioni, ma hanno rafforzato il senso di responsabilità del gruppo, capace di rispondere con prestazioni di grande solidità mentale. A Dubai la squadra di Dusko Ivanovic ha gestito con lucidità i momenti chiave della partita, reagendo con autorità anche quando gli avversari hanno provato a cambiare l’inerzia del match.

Saliou Niang è stato il volto simbolo dell’ultima vittoria europea, MVP con 17 punti e 17 rimbalzi, ma il vero valore aggiunto resta la compattezza collettiva. In LBA, inoltre, i precedenti sorridono nettamente ai bianconeri, imbattuti in casa contro Treviso e vittoriosi anche nel match di andata per 79-101. Quest’oggi saranno ancora assenti Diarra, Vildoza e Smailagic.

L’AVVERSARIO DI OGGI: NUTRIBULLET TREVISO.

Treviso arriva a Bologna in un momento di profonda transizione. I veneti, penultimi in classifica a pari punti con Cantù e con sole tre vittorie, hanno cambiato allenatore poche settimane fa nel tentativo di dare una scossa alla stagione. Briante Weber, preso in estate, è rientrato solo di recente dopo un lungo infortunio e sta gradualmente ritrovando ritmo e leadership in regia.

Leon Radosevic rappresenta il principale riferimento interno per esperienza e fisicità, mentre Abdur-Rahkman resta una delle principali opzioni offensive sugli esterni. Pesante l’assenza di Olisevicius, infortunato e destinato a restare fuori a lungo. In settimana sono arrivati anche i rinforzi di Cappelletti e Macura, chiamati ad allargare le rotazioni. Sotto canestro, l’energia e la versatilità di Kruize Pinkins possono rendere Treviso una squadra scomoda, a patto di trovare continuità difensiva e controllo dei ritmi contro una Virtus lanciata.

