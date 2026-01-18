La Preview di Virtus Olidata Bologna – Nutribullet Treviso

La Virtus Olidata Bologna torna alla Virtus Arena per una nuova sfida di campionato. Questo pomeriggio, palla a due alle ore 19.00 i bianconeri ospitano la NutriBullet Treviso Basket. Bologna arriva dalle vittorie contro Venezia in campionato e contro Dubai in Eurolega, mentre Treviso si presenta all’appuntamento dopo il successo in volata contro Varese. La gara sarà diretta da Baldini, Borgioni e Dionisi.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

Il momento della Virtus è estremamente positivo e si fonda su identità, sacrificio e intensità. Le assenze hanno ridotto le rotazioni, ma hanno rafforzato il senso di responsabilità del gruppo, capace di rispondere con prestazioni di grande solidità mentale. A Dubai la squadra di Dusko Ivanovic ha gestito con lucidità i momenti chiave della partita, reagendo con autorità anche quando gli avversari hanno provato a cambiare l’inerzia del match.

Saliou Niang è stato il volto simbolo dell’ultima vittoria europea, MVP con 17 punti e 17 rimbalzi, ma il vero valore aggiunto resta la compattezza collettiva. In LBA, inoltre, i precedenti sorridono nettamente ai bianconeri, imbattuti in casa contro Treviso e vittoriosi anche nel match di andata per 79-101. Quest’oggi saranno ancora assenti Diarra, Vildoza e Smailagic.

L’AVVERSARIO DI OGGI: NUTRIBULLET TREVISO.

Treviso arriva a Bologna in un momento di profonda transizione. I veneti, penultimi in classifica a pari punti con Cantù e con sole tre vittorie, hanno cambiato allenatore poche settimane fa nel tentativo di dare una scossa alla stagione. Briante Weber, preso in estate, è rientrato solo di recente dopo un lungo infortunio e sta gradualmente ritrovando ritmo e leadership in regia.

Leon Radosevic rappresenta il principale riferimento interno per esperienza e fisicità, mentre Abdur-Rahkman resta una delle principali opzioni offensive sugli esterni. Pesante l’assenza di Olisevicius, infortunato e destinato a restare fuori a lungo. In settimana sono arrivati anche i rinforzi di Cappelletti e Macura, chiamati ad allargare le rotazioni. Sotto canestro, l’energia e la versatilità di Kruize Pinkins possono rendere Treviso una squadra scomoda, a patto di trovare continuità difensiva e controllo dei ritmi contro una Virtus lanciata.