Ivanovic: «La squadra è stata brava, oggi era importante vincere»

Ancora una vittoria alla Virtus Arena, dove l’Olidata Bologna si è imposta sulla Nutribullet Treviso per 88-77. Pur senza esprimere una pallacanestro particolarmente spettacolare, non sprecando energie preziose in vista dell’imminente back-to-back di Eurolega, la Virtus ha conquistato i due punti, gestendo il vantaggio e resistendo al tentativo di forcing finale messo in atto da Treviso.

Con questo successo i bianconeri si confermano al primo posto in classifica e ora avranno pochi giorni di pausa per preparare la delicata sfida casalinga in programma mercoledì sera, alle ore 20.30, contro il Fenerbahce Istanbul.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il capo allenatore della Virtus Olidata Bologna, Dusko Ivanovic:

«Prima di tutto mi voglio congratulare con i miei giocatori, abbiamo vinto una gara che era da vincere. Non parlo della qualità della gara, quello che era importante oggi era conquistare i due punti. Durante una stagione ci sono partite di questo tipo».

«Non ho aggiornamenti su Edwards, vedremo domani dopo le analisi. Non ho visto cosa è successo durante la partita».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook