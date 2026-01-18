BasketVirtus Bologna
Ivanovic: «La squadra è stata brava, oggi era importante vincere»
Le dichiarazioni di coach Dusko Ivanovic al termine della sfida vinta dalla Virtus Olidata Bologna contro la Nutribullet Treviso
Ancora una vittoria alla Virtus Arena, dove l’Olidata Bologna si è imposta sulla Nutribullet Treviso per 88-77. Pur senza esprimere una pallacanestro particolarmente spettacolare, non sprecando energie preziose in vista dell’imminente back-to-back di Eurolega, la Virtus ha conquistato i due punti, gestendo il vantaggio e resistendo al tentativo di forcing finale messo in atto da Treviso.
Con questo successo i bianconeri si confermano al primo posto in classifica e ora avranno pochi giorni di pausa per preparare la delicata sfida casalinga in programma mercoledì sera, alle ore 20.30, contro il Fenerbahce Istanbul.
LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.
Al termine della gara ha parlato in sala stampa il capo allenatore della Virtus Olidata Bologna, Dusko Ivanovic:
«Prima di tutto mi voglio congratulare con i miei giocatori, abbiamo vinto una gara che era da vincere. Non parlo della qualità della gara, quello che era importante oggi era conquistare i due punti. Durante una stagione ci sono partite di questo tipo».
«Non ho aggiornamenti su Edwards, vedremo domani dopo le analisi. Non ho visto cosa è successo durante la partita».
