La Preview di Virtus Olidata Bologna – Olimpia Milano

Questa sera, alle ore 20:00, la Virtus Arena sarà il teatro del capitolo numero 201 in campionato tra Virtus Olidata Bologna e EA7 Emporio Armani Milano. Una sfida infinita che mette di fronte le due regine del basket italiano, reduci da una settimana intensa tra LBA ed Eurolega.

La sfida sarà trasmessa in diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e verrà arbitrata da Manuel Attard, Edoardo Gonella, Andrea Valzani.

IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.

La squadra di Dusko Ivanovic arriva al match galvanizzata dal successo di Napoli, ma deve fare i conti con un’infermeria affollata proprio nel reparto guardie. Sono infatti out Alessandro Pajola (lesione al menisco), Daniel Hackett (lesione al gluteo) e Luca Vildoza (affaticamento).

Nonostante le rotazioni ridotte, l’assistant coach Nenad Jakovljevic ha suonato la carica: «Affrontiamo una squadra che nella metà campo difensiva gioca con molta aggressività. Scenderemo in campo a viso aperto, con grinta e desiderio di vincere ogni duello». La Virtus cercherà di replicare la vittoria casalinga conquistata nel match di Eurolega giocatosi ad inizio 2026, puntando sulla spinta della Arena per colmare il gap fisico dovuto alle pesanti assenze.

L’AVVERSARIO DI OGGI: OLIMPIA MILANO.

L’Olimpia di Giuseppe Poeta si presenta a Bologna con un roster profondo e statistiche di rilievo. Il pericolo numero uno è Armoni Brooks, top scorer dei suoi con 17 punti di media e un pericoloso 40.4% da tre punti. Sotto canestro occhio a Josh Nebo, che viaggia quasi in doppia doppia media con 10 punti e 6.8 rimbalzi a partita.

Attenzione anche alla duttilità di Shavon Shields (13.4 punti) e alla regia del giovane Quinn Ellis, leader negli assist con 3.8 a match. L’assistant coach milanese Alberto Seravalli ha avvisato i suoi: «La Virtus ha un’identità precisa… per vincere dovremo giocare con grande energia e attenzione ai loro rimbalzisti offensivi».

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