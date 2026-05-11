Vincenzo Italiano al termine della partita: «Ho sempre detto che qui a Bologna ho trovato una società top e un ambiente top»

Serviva – eccome se serviva – una prova granitica e adrenalinica di questo genere. Ai tifosi, certamente, ma anche al gruppo squadra e a Vincenzo Italiano, deus ex machina di questo gruppo. Un match difficile e pieno di insidie, quello valido per il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. I rossoblù espugnano lo stadio Diego Armando Maradona facendo registrare una prova corale caratterizzata da qualità e solidità.

Il risultato finale, 2-3, è figlio di una partita iniziata con il piglio giusto e sciolto, che i rossoblù hanno mostrato fin dalle battute d’avvio. Il meritato doppio vantaggio è resistito fino all’ultimo minuto di recupero della prima frazione di gioco. Da lì in poi il Bologna ha sbandato, ma non è crollato al suolo sotto i colpi di un Napoli rinvigorito. Di più, ha mostrato i muscoli e il carattere: ha ribattuto colpo su colpo riemergendo dalle difficoltà del pareggio partenopeo, finendo la partita in crescendo. La propositività è stata ripagata dalla perla finale di Jonathan Rowe.

Le parole di mister Italiano

Mister Italiano, ci spiega la reazione al gol di Rowe? Bernardeschi non ha preso benissimo il cambio con l’inglese, ci spiega il simpatico siparietto? «Finalmente mi ha spiegato che ce l’ha scritto sul contratto di tirare qualche bottiglietta tutte le volte che lo sostituisco [sorride ndr]. Tutto è ritornato a posto. Sono contento per Rowe perché gli avevo detto che oggi poteva entrare per 20-25 minuti e portare in campo la sua imprevedibilità, perché questa settimana non si era allenato bene avendo preso una brutta botta sul collo del piede con il Cagliari. É stato bravissimo sul gol. Siamo stati premiati da un primo tempo giocato molto bene poi è chiaro che c’è il ritorno del Napoli ma siamo veramenti contenti di questa bella vittoria.»

Buonasera Italiano. Ha il rammarico di non aver avuto fin dall’inizio del campionato Bernardeschi e Rowe già fisicamente pronti? «Sapevamo di Berna e anche di Rowe: gli inglesi fanno un po’ di fatica all’inizio. Lo abbiamo aspettato e dopo 3-4 mesi è sbocciato: ha iniziato a trovare l’intesa con i compagni, trova tutti i movimenti che ci servono; è un ragazzo giovane con grande qualità e grande prospettiva. Ha dimostrato da dicembre di essere un giocatore di assoluta qualità. Berna ha dei dati impressionanti a livello fisico, il mancino è sempre quello, avete visto anche voi le giocate che fa. Era meglio averceli dall’inizio, ma quest’anno è andata così. Purtroppo ripeto, il Bologna ha stupito meno quest’anno, eppure qualche sprazzo di bel Bologna si è visto, peccato per questo finale.»

Avete giocato un bel calcio nel primo tempo e avete tenuto botta nel secondo. L’hai vinta con le armi che avevi elencato anche prima della partita. Castro sta crescendo anche nelle difficoltà, ha fatto lo step necessario? «Sì, stiamo parlando di un 2004 che da 2 anni fa il titolare in una squadra che ha fatto la Champions e i quarti di Europa League. Lui è in grande crescita sotto tanti punti di vista: la presenza nell’area di rigore, come lega il gioco, come aiuta la squadra in fase di non possesso, è un ragazzo forte forte, ma ha ancora enormi margini di miglioramento. Se continuerà a tenere i piedi ben saldi a terra e se continuerà a dimostrare questo spirito di sacrificio, questa volontà, potrà diventare un centravanti davvero importante.»

Domani è previsto l’incontro con la società. La sua aspettativa è quella di avere un Bologna che lotti per l’Europa nella prossima stagione? «Ma domani che ho l’incontro ancora non lo so… Ci vedremo sicuramente come la scorsa stagione, per fare il punto della situazione, per fare i programmi futuri. Ho sempre detto che qui ho una società top e un ambiente top. Mi dispiace per l’ultimo periodo, per qualche fischio e qualche mugugno, però dobbiamo accettare anche quello. Ho un buon rapporto con tutti, vedremo presto il da farsi.»

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