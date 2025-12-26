La Virtus lotta ma non basta: vince l’Olympiacos 97-94

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – OLYMPIACOS PIREO 94-97 (25-23; 41-50; 60-77)

Virtus Olidata Bologna: Vildoza 17, Edwards 14, Pajola 4, Niang 7, Smailagic 9, Taylor 0, Alston Jr 8, Hackett 6, Morgan 15, Diarra 0, Diouf 12, Akele 2. All: Ivanovic.

Walkup 2, Ntilikina 2, Lee 0, Morris 0, Vezenkov 16, Papanikolau 5, Dorsey 23, Peters 13, Milutinov 13, Antetokoumpo 0, Hall 2, Forunier 21. All: Bartzokas Qui le statistiche complete

Serata amara per la Virtus, che davanti ai propri tifosi si è dovuta arrendere all’Olympiacos. Dopo un avvio intenso e combattuto, con le V Nere capaci di rispondere colpo su colpo all’aggressività dei greci, la gara ha progressivamente preso la direzione degli ospiti, capaci di arrivare a diciassette punti di vantaggio. Nel quarto periodo, però, la formazione di coach Ivanovic ha provato il tutto per tutto andando vicinissima ad una rimonta che avrebbe avuto dell’incredibile.

Archiviata la sfida di Eurolega, per le V Nere è già tempo di voltare pagina: si torna infatti in campo lunedì 29 dicembre alle ore 20.30 per la sfida di LBA sul campo della Pallacanestro Trieste.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Primo quarto intenso tra Virtus e Olympiacos, con entrambe le squadre subito aggressive. Alle triple dei greci le V Nere hanno risposto con lucidità, trascinate da Edwards e Vildoza, chiudendo in vantaggio 25-23 il primo periodo.

Nel secondo quarto i greci hanno provato l’allungo, sfruttando il bonus rapido della Virtus e le triple di Fournier, con Peters impeccabile al tiro. L’Olympiacos ha toccato anche la doppia cifra di vantaggio, ma la Virtus ha saputo limitare i danni andando all’intervallo sotto di nove punti.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo la Virtus ha provato ad aumentare la pressione, ma l’Olympiacos ha risposto con un contro break che ha ricacciato le V Nere in doppia cifra di svantaggio. Senza una reazione convincente, la gara si è di fatto chiusa nel terzo quarto, concluso sul 77-60.

Nel quarto finale la Virtus ha avuto una reazione d’orgoglio. Dopo diversi minuti sottotono, Morgan e compagni hanno ritrovato la via del canestro riuscendo a rifarsi sotto fino al meno uno con 41”’ ancora da giocare. L’Olympiacos, grazie all’enorme talento dei propri giocatori, è comunque riuscita a portare a casa la vittoria, con il punteggio finale di 97-94.

