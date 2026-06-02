Calciomercato Bologna, Cambiaghi può restare: il nuovo scenario dopo l’arrivo di Tedesco

Il futuro di Nicolò Cambiaghi potrebbe prendere una direzione diversa rispetto a quanto ipotizzato fino a poche settimane fa. Con il recente cambio in panchina del Bologna, infatti, gli scenari relativi all’esterno offensivo sono tornati completamente aperti. Se fino a poco tempo fa sembrasse probabile una sua partenza, l’arrivo del nuovo allenatore potrebbe modificare le strategie del club rossoblù.

Secondo quanto emerge, la situazione che coinvolge il giocatore sarà valutata attentamente nel corso delle prossime settimane. La dirigenza e il tecnico analizzeranno caso per caso l’intera rosa prima di prendere decisioni definitive sul mercato.

Una stagione tra alti e bassi

La stagione appena conclusa è stata caratterizzata da momenti contrastanti per Cambiaghi. L’esterno ha vissuto una prima parte positiva, culminata con la soddisfazione dell’esordio in azzurro, ma anche un rendimento non sempre costante sotto il profilo realizzativo.

Nonostante alcune difficoltà, il giocatore ha comunque mostrato qualità importanti, attirando l’interesse di diversi club e confermando il proprio valore nel campionato italiano. Proprio per questo motivo, la sua posizione all’interno del progetto tecnico del Bologna resta oggetto di riflessione.

L’arrivo di Tedesco cambia le valutazioni

Il principale elemento di novità è rappresentato dall’arrivo di Domenico Tedesco sulla panchina rossoblù. Il nuovo allenatore potrebbe infatti decidere di puntare sugli esterni offensivi già presenti in rosa, garantendo continuità tattica rispetto al recente passato.

In questo contesto, Cambiaghi potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa. Le sue caratteristiche tecniche e la capacità di giocare sulle corsie offensive sembrano adattarsi alle esigenze del nuovo sistema di gioco. Per questo motivo, la possibilità di una permanenza appare oggi più concreta rispetto a quanto si pensasse nelle scorse settimane.

Mercato rinviato a luglio

Al momento non sono attese decisioni immediate. Il Bologna preferisce attendere l’inizio del ritiro estivo e il primo contatto diretto tra Tedesco e la squadra prima di definire le operazioni in uscita.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per comprendere quale sarà il destino di Cambiaghi. Quello che appare certo è che il cambio in panchina ha riaperto una partita che sembrava ormai chiusa: il giocatore potrebbe infatti conquistare la fiducia del nuovo tecnico e ritagliarsi un ruolo importante nel progetto rossoblù della prossima stagione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook