Ivanovic: «L’Olympiacos è tra le migliori, dovremo giocare con grande attenzione»

Sfida di altissimo livello per la Virtus Bologna, che nel diciottesimo turno di Eurolega ospita l’Olympiacos alla Virtus Arena. La palla a due è fissata per venerdì 26 dicembre alle ore 20.30, con diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno. Un appuntamento importante per le V Nere, chiamate a confrontarsi con una delle formazioni più solide e titolate del panorama europeo.

La squadra di coach Dusko Ivanovic dovrà fare a meno di Karim Jallow, indisponibile per il match, ma potrà contare sul sostegno del pubblico bolognese per provare a mettere in difficoltà un avversario esperto, profondo e abituato a giocare partite di questo livello. L’Olympiacos arriva a Bologna forte di un’identità chiara e di un nucleo storico che rappresenta una delle principali insidie della competizione.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI.

Coach Dusko Ivanovic ha presentato così la sfida contro i greci:

«L’Olympiacos è sicuramente una delle migliori squadre in Eurolega, con giocatori di grande esperienza. La più grande qualità dei nostri avversari è quella di avere un nucleo di giocatori che si conoscono molto bene e gioca a memoria. Questa è sicuramente una difficoltà ulteriore per noi, come anche la difesa su alcuni giocatori come Vezenkov, Dorsey o Fournier: importante per noi giocare con attenzione, aiutati anche dai nostri tifosi».

Sulla stessa linea anche Nicola Akele, che ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale e difensivo:

«L’Olympiacos non ha bisogno di presentazione, è una squadra forte con un gruppo di giocatori che gioca insieme da tanti anni, si conoscono bene. Come sempre, ma specialmente contro di loro, sarà fondamentale il nostro approccio difensivo e la nostra durezza mentale: contro una squadra esperta servirà la stessa concentrazione per 40′».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook