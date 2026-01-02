Virtus: Pajola è il Best Defensive Player del mese di dicembre della Serie A 2025/26

Il mese di dicembre ha confermato Alessandro Pajola come uno dei volti più rappresentativi della Virtus Olidata Bologna.

Il playmaker bianconero ha infatti conquistato il premio di Best Defensive Player Pall-Ex della Serie A Unipol 2025/26, un riconoscimento che valorizza l’impatto del numero 6 nella metà campo difensiva e il suo ruolo centrale nel sistema di gioco della squadra.

Il premio individuale arriva come naturale conseguenza di un rendimento costante, fatto di intensità, attenzione ai dettagli e capacità di incidere nei momenti chiave delle partite. Un riconoscimento che riflette non solo il valore del singolo, ma anche la filosofia di una squadra che fonda gran parte del proprio successo sull’equilibrio e sul sacrificio collettivo.

Il valore difensivo di Pajola nel sistema Virtus

Alessandro Pajola è da tempo uno dei riferimenti difensivi del campionato, capace di abbinare aggressività e intelligenza tattica.

La sua pressione costante sul portatore di palla, unita alla capacità di leggere le situazioni e anticipare le scelte avversarie, rappresenta un fattore chiave per la Virtus. Nel corso di dicembre, il playmaker bianconero si è spesso occupato dei principali terminali offensivi rivali, contribuendo a rallentare il ritmo delle partite e a spezzare le trame avversarie.

Oltre all’impatto tecnico, Pajola garantisce leadership e continuità emotiva, elementi fondamentali in un campionato equilibrato come la Serie A. Il premio di dicembre certifica il valore di un giocatore che fa della difesa una vera e propria missione, incarnando perfettamente lo spirito e l’identità della Virtus Olidata Bologna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook