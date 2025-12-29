La Preview di Pallacanestro Trieste – Virtus Olidata Bologna

La Virtus Olidata Bologna torna a concentrarsi sul campionato dopo l’impegno europeo contro l’Olympiacos Pireo e lo fa sul parquet della Pallacanestro Trieste, in una sfida che nasconde più insidie di quanto dica la classifica. I bianconeri arrivano all’appuntamento forti della convincente vittoria contro Brescia in LBA e con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso, nonostante un calendario fitto e qualche assenza importante. Dall’altra parte, Trieste cerca riscatto dopo la sconfitta di Varese e può contare su un recente storico favorevole contro le Vu Nere, con tre successi consecutivi negli scontri diretti. La gara si giocherà questa sera, lunedì 29 dicembre alle ore 20.30, e sarà visibile gratuitamente su LBATV.

IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.

La Virtus si presenta a Trieste con il morale alto ma con una rotazione ridotta. Carsen Edwards non sarà della partita dopo la distorsione alla caviglia destra con interessamento legamentoso rimediata nel primo quarto contro l’Olympiacos: il giocatore ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto allo stop e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Assente anche Alen Smailagic, fattore che costringerà Dusko Ivanovic a gestire con attenzione le energie. Torna tra i disponibili, invece, Karim Jallow.

Al di là delle defezioni, il successo contro Brescia ha ribadito l’identità di una Virtus capace di alzare l’intensità difensiva e di spezzare il ritmo anche alle squadre più prolifiche. La profondità del roster e l’esperienza europea continuano a fare la differenza, così come la capacità di trovare protagonisti diversi a seconda delle serate. In questo senso, la brillante prestazione di Vildoza contro l’Olympiacos rappresenta un segnale incoraggiante. Sfide come quella di Trieste diventano passaggi fondamentali per consolidare quanto di buono costruito finora.

L’AVVERSARIO DI OGGI: PALLACANESTRO TRIESTE.

Trieste occupa attualmente il 7° posto in classifica e resta una squadra da prendere con le molle, soprattutto davanti al proprio pubblico. I giuliani viaggiano a 85,2 punti di media e possono contare sul talento offensivo di Jahmi’us Ramsey, supportato dalla regia di Colbey Ross e dall’esperienza di Markel Brown e Juan Toscano-Anderson.

L’assenza di Mady Sissoko riduce la fisicità nel pitturato, ma il sistema resta equilibrato e aggressivo. Attenzione anche all’ex Michele Ruzzier, sempre motivato nelle sfide contro il suo passato. Per la Virtus sarà fondamentale imporre fin da subito ritmo e intensità per evitare che Trieste possa sfruttare entusiasmo e fiducia maturati negli ultimi precedenti.

