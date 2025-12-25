Professionalità e pazienza: Taylor e Akele si prendono il loro spazio

Nel corso di una stagione lunga e dispendiosa, il valore di una squadra passa anche dalla capacità di farsi trovare pronta quando le rotazioni si allargano. Brandon Taylor e Nicola Akele ne sono l’esempio più evidente.

Poco utilizzati nella prima parte della stagione, entrambi hanno saputo aspettare il proprio momento senza mai abbassare l’intensità del lavoro quotidiano. Ora, quando coach Ivanovic chiama, rispondono con solidità e attenzione ai dettagli, portando un contributo concreto che va oltre le cifre del tabellino.

AKELE: IMPATTO SILENZIOSO MA CONTINUO.

Akele ha costruito il suo spazio con pazienza, facendo della versatilità e dell’energia i suoi punti di forza. In LBA il minutaggio è cresciuto gradualmente, così come la presenza a rimbalzo e l’efficacia difensiva, mentre in Eurolega ha dimostrato di poter reggere anche palcoscenici più impegnativi.

Quando è stato coinvolto con continuità, ha risposto con percentuali alte da due punti, presenza fisica e un atteggiamento sempre funzionale al sistema. Senza forzare, Akele ha mostrato di saper leggere il gioco, occupare gli spazi e dare equilibrio, diventando una risorsa credibile nelle rotazioni.

BRANDON TAYLOR: AL SERVIZIO DELLA SQUADRA.

Il percorso di Taylor segue una linea simile. Utilizzato a sprazzi tra campionato ed Eurolega, il playmaker ha sempre mantenuto un approccio professionale, pronto a incidere quando necessario. In LBA, contro Brescia, ha offerto una prestazione solida, fatta di scelte lucide e presenza nei momenti chiave. «Sono estremamente contento di essere qua e poter aiutare in qualsiasi modo mi sia possibile la squadra», ha spiegato nel post partita, sottolineando l’identità collettiva del gruppo.

Parole che raccontano bene anche il suo atteggiamento in campo: pochi fronzoli, letture corrette e disponibilità totale al servizio della squadra. Non a caso, Taylor ha voluto spendere parole importanti anche per Akele, riconoscendone il lavoro quotidiano e la crescita. Segnali chiari di un gruppo in cui tutti, titolari o panchina, sanno farsi trovare pronti.

