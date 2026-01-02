Ivanovic: «Quando si gioca di squadra si vince, questa ne è la dimostrazione»

E’ una vera e propria impresa quella compiuta dalla Virtus Bologna che, nonostante le assenze di Edwards, Diarra, Smailagic e Diouf, ha tirato fuori la grinta e il carattere e vince 97-85. Davanti ad una Virtus Arena sold out le V Nere hanno giocato con il cuore, spinte dall’energia di un intramontabile Daniel Hackett che ha tracciato la via ai compagni di squadra.

Impatto devastante su entrambe le metà campo anche di Derrick Alston Jr, MVP della gara che ha chiuso con 20 punti e 17 di valutazione. Una prestazione di squadra di altissimo livello che fa ben sperare per questo tour de force che avrà la formazione di coach Ivanovic nel mese di gennaio. Il prossimo appuntamento relativo all’EuroLega è in programma martedì 6 gennaio, quando alle ore 20.30 Pajola e compagni ospiteranno i lituani dello Zalgiris Kaunas.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il capo allenatore della Virtus Bologna, Dusko Ivanovic:

«Penso che questa partita sia la dimostrazione che quando una squadra gioca come sa, e lotta fino alla fine, può vincere sempre. Mi sono piaciuti tutti, così come a Trieste dove la squadra ha messo il carattere in campo pur non giocando una partita perfetta».

«Fortunatamente il basket si gioca 5vs5. Sulla carta, viste le tante assenze, sembrava la partita più difficile da giocare ma come ho detto, si gioca 5vs5».

«Daniel questa sera ha cambiato la partita. Ha messo in campo la giusta aggressività, è un ottimo giocatore e un ottima persona. E’ molto importante per la squadra, con la sua esperienza ci dà sempre una grande mano in entrambe le metà campo. Ci crede sempre. Durante la pausa forzata ero spaventato alla possibilità di perdere il ritmo della gara».

