Virtus Bologna – Trapani a rischio: il club siciliano valuta il forfait

Mancano pochi giorni alla sfida tra Virtus Bologna e Trapani Shark, in programma alla Virtus Arena il 4 gennaio 2026 alle ore 20 per il 14° turno di LBA, e l’atmosfera si carica di tensione. Il club siciliano ha infatti diffuso un comunicato ufficiale durissimo nei confronti di Lega Basket e Federazione Italiana Pallacanestro, arrivando a minacciare la clamorosa decisione di non presentarsi a Bologna.

Una presa di posizione che scuote l’ambiente e che la Virtus osserva con attenzione, mentre il campionato rischia di essere condizionato da una situazione istituzionale sempre più complessa.

IL COMUNICATO DI TRAPANI.

Al termine della gara giocata e persa da Trapani contro Varese, ha parlato in sala stampa il DS, Valeriano D’Orta:

«La Trapani Shark prende atto delle recenti determinazioni adottate dalla Lega Basket e dalla Federazione Italiana Pallacanestro, che rappresentano un atto di palese ingiustizia e accanimento persecutorio nei confronti del club, compromettendo irreparabilmente la sua competitività e l’equità dell’intero campionato»

«La reiterata, e per quanto ci riguarda ingiusta, decisione di non far sedere in panchina l’allenatore Alex Latini, unita alle sanzioni sproporzionate e infondate comminate alla società, nonostante la piena regolarità sostanziale documentata a più riprese, la buona fede dimostrata e la assoluzione del Tribunale Federale per il Presidente Antonini sul tema dei crediti fiscali, non è solo un ostacolo operativo, ma è un vero e proprio attentato all’immagine e alla sopravvivenza del club»

«Tali misure, che ignorano precedenti clamorosi, come quelli di Cantù nel 2019, e Brescia nel 2020, dove la FIP ha attivamente favorito soluzioni flessibili per evitare collassi all’intero sistema, evidenziano un doppio standard inaccettabile e un trattamento vessatorio mirato contro la Trapani Shark, mettendo seriamente a rischio i principi basilari di equità sportiva e parità tra affiliate»

La partita contro la Virtus Bologna del 4 gennaio 2026:

«In questo clima di totale incertezza, arbitrarietà e mancanza di dialogo, dove la maggior parte dei giocatori ha chiaramente manifestato la volontà di andarsene, e nel rispetto della correttezza che ha sempre guidato le azioni del club, la società annuncia che sta valutando seriamente e con urgenza l’opzione di non prendere parte alla gara in programma a Bologna valida per il 14° turno di campionato»

«Questa decisione estrema non è un capriccio, ma un atto di protesta necessario per denunciare pubblicamente la gravità di quanto stiamo subendo e per sollecitare un confronto costruttivo e istituzionale con gli organi competenti, nella convinzione che il dialogo e il rispetto reciproco siano fondamentali per garantire equità e tutela a tutte le componenti del sistema sportivo»

