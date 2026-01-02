Virtus-Trapani verso il rinvio: aria di esclusione dal campionato

La sfida tra Virtus Bologna e Trapani, in programma domenica sera, salvo colpi di scena, non verrà disputata. Tutto questo a causa della situazione critica che coinvolge il club siciliano.

LA POSIZIONE DI TRAPANI E L’ATTESA DELLE DECISIONI UFFICIALI

Dopo l’ultimo comunicato diffuso dalla società granata, appare chiaro come la dirigenza non abbia intenzione di far partire la squadra per Bologna. Il motivo è legato a una rosa ridotta all’osso: soltanto sette giocatori effettivamente disponibili. Questa è una condizione ritenuta inaccettabile dal club per affrontare un impegno di questo livello. Nelle prossime ore sono attese comunicazioni ufficiali da parte della Federazione Italiana Pallacanestro e della Lega Basket. Devono fare chiarezza su una vicenda che sta creando forte tensione nel campionato.

Se la mancata disputa della gara verrà confermata, la Virtus Bologna dovrebbe vedersi assegnata la vittoria a tavolino con il punteggio di 20-0. Uno scenario che aprirebbe inoltre la strada a conseguenze ancora più pesanti per Trapani. Infatti, l’ipotesi di esclusione dal campionato diventerebbe sempre più concreta.

In attesa delle decisioni ufficiali, la Virtus Bologna osserva da spettatrice interessata. I bianconeri, intanto, guardano già avanti: il prossimo impegno è fissato per il 6 Gennaio 2026, quando a Bologna arriverà lo Zalgiris Kaunas.

