Virtus Bologna–Trapani non avrà luogo: le V Nere si fermano nel weekend di campionato

La Virtus Bologna non scenderà in campo nel weekend della quattordicesima giornata del Campionato di Serie A Unipol 2025/26. Con un comunicato ufficiale, infatti, è stato reso noto che la sfida tra Olidata Bologna e Trapani Shark, inizialmente in programma sabato 4 gennaio 2026, non avrà luogo.

La decisione arriva a seguito di una comunicazione del Settore Agonistico FIP e comporta una modifica del palinsesto televisivo del turno. Un rinvio che obbliga le V Nere a uno stop forzato in campionato.

IL COMUNICATO.

Nel comunicato diffuso nella giornata odierna si legge:

Preso atto del Comunicato del Settore Agonistico FIP in data odierna, con cui si comunica che “la gara n. 105 OLIDATA BOLOGNA – TRAPANI SHARK del 4 gennaio 2026 non avrà luogo”, segue la nuova programmazione televisiva valevole per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A Unipol 2025/26:

Domenica 4 gennaio 2026

Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia ore 16.00 LBATV – SKY SPORT BASKET

Per la Virtus Bologna si tratta di una pausa inattesa che interrompe la continuità del calendario di Serie A, ma che potrebbe anche offrire allo staff tecnico qualche giorno in più per lavorare sul recupero degli infortunati e sulla preparazione dei prossimi impegni.

