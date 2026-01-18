Ancora una vittoria per la Virtus! Battuta Treviso 88-77

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – NUTRIBULLET TREVISO 88-77 (21-10, 48-29; 72-54)

Virtus Bologna: Baiocchi 0, Edwards 14, Pajola 6, Niang 3, Accorsi 0, Alston Jr 18, Hackett 0, Ferrari 0, Morgan 17, Jallow 9, Diouf 17, Akele 4. All: Ivanovic.

Vince la Virtus Olidata Bologna che, davanti ai propri tifosi alla Virtus Arena, ha battuto la Nutribullet Treviso, consolidando il primato in classifica e rispondendo alle dirette concorrenti.

La sfida, di fatto, è stata nelle mani delle bianconere già dal primo quarto. Treviso, complice qualche percentuale al tiro deficitaria e una difesa non impeccabile, ha comunque impensierito le V Nere che, trovati anche i ventisei punti di vantaggio, si sono poi ritrovate a dover gestire la fiammata finale dell’avversario. Quest’oggi c’è stato anche il debutto ufficiale di Francesco Ferrari con la maglia bianconera.

La Virtus tornerà in campo mercoledì sera, alle ore 20.30, per affrontare una nuova sfida casalinga, questa volta di EuroLega, contro i campioni d’Europa in carica del Fenerbahce.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Il primo quarto, chiuso sul 21-10 per la Virtus, è scivolato via senza grandi emozioni. Le difficoltà offensive di Treviso hanno favorito le V Nere, che con le triple di Alston Jr e i canestri di Diouf hanno allungato fino alla doppia cifra di vantaggio.

Anche nel secondo periodo l’intensità è rimasta contenuta: Alston Jr e Matt Morgan hanno guidato la fuga dell’Olidata, mentre Treviso, a eccezione di Pinkins, ha faticato su entrambi i lati del campo ed è andata all’intervallo sotto di diciannove punti.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo Pajola e compagni hanno allungato ancora, dando l’impressione di poter gestire al meglio la situazione. Treviso, però, non si è data per vinta e grazie ai canestri di Macura si è rifatta sotto fino al meno sette con 2’25” ancora da giocare. A tirare fuori le castagne dal fuoco ci ha pensato Carsen Edwards, che tra punti ed assist ha tenuto Treviso a distanza, regalando così la vittoria finale alla Virtus.

