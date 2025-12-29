La Virtus fa valere l’esperienza: Trieste battuta 74-66

PALLACANESTRO TRIESTE – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 66-74 (22-25; 39-44; 52-55)

Pallacanestro Trieste: Toscano-Anderson 13, Martucci 0, Ross 6, Deangeli 4, Uthoff 3, Ruzzier 3, Candussi 7, Iannuzzi 0, Brown 15, Brooks 6, Moretti 0, Ramsey 9. All: Gonzalez

Virtus Olidata Bologna: Vildoza 9, Pajola 3, Niang 12, Taylor 3, Alston Jr 16, Canka 0, Hackett 3, Morgan 17, Diarra 2, Jallow 0, Diouf 7, Akele 2. All: Ivanovic

Una partita intensa, combattuta e ricca di colpi di scena quella andata in scena sul parquet di Trieste, dove la Virtus Olidata Bologna ha dovuto sudare fino agli ultimi possessi per conquistare una vittoria pesante. Le V Nere, capaci di alternare momenti di grande pallacanestro a improvvisi cali di concentrazione, hanno mostrato carattere e lucidità nei frangenti decisivi, riuscendo a portare a casa il successo grazie all’esperienza dei propri leader.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Primo quarto a due facce quello giocato dalla Virtus Olidata Bologna. Dopo un buon avvio, caratterizzato dalle giocate di Morgan ed Alston Jr, in cui le V Nere hanno toccato anche i dieci punti di vantaggio, la formazione di coach Ivanovic si è come spenta. Queste difficoltà, unite all’uscita dal campo di Diarra per infortunio, hanno rimesso in partita Trieste, che è riuscita a ricucire lo strappo andando al primo break a soli tre punti di distanza (22-25).

Nel secondo quarto Pajola e compagni hanno giocato sulle debolezze dell’avversario. Questo ha permesso alla Virtus di ritrovare fluidità su entrambi i lati del campo, tanto che il distacco è tornato nuovamente attorno alla doppia cifra. Come accaduto nel primo quarto, Trieste si è accesa nel finale riducendo ancora il gap. Si è così arrivati all’intervallo lungo con la Virtus in vantaggio 44-39.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo, complici percentuali al tiro poco efficaci, la Virtus si è ritrovata a gestire una bagarre che ha acceso anche il pubblico triestino. Al parziale bianconero del momentaneo +8, ha risposto ancora presente la Pallacanestro Trieste che con un contro break è riuscita a chiudere ad un solo possesso di distanza anche la terza frazione di gioco.

La sfida, come prevedibile visto l’andamento della gara, si è decisa nei minuti finali. Dopo un lungo inseguimento, Trieste è riuscita a riprendere la Virtus agganciandola a quota 62 con 3’24” ancora da giocare. Nel finale di gara a fare la differenza sono state le giocate di esperienza di Hackett e Vildoza, che hanno tracciato la strada verso il successo finale delle V Nere. Con questa vittoria la Virtus chiude il 2025 al primo posto in classifica.

