Ivanovic: «Dobbiamo crederci, vogliamo vincere»

Derby italiano di EuroLeague alla Virtus Arena: domani, venerdì 2 gennaio alle 20.30, la Virtus Bologna ospita l’EA7 Emporio Armani Milano.

Bianconeri in emergenza, con Edwards, Smailagic e Diarra indisponibili, ma determinati a giocarsi una sfida molto sentita da squadra e tifosi.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI.

Coach Dusko Ivanovic ha presentato così la gara:

«Domani sera sarà una partita complessa, come ogni partita contro Milano. Nelle ultime 3-4 partite loro hanno espresso davvero un buon gioco dimostrandosi più veloci. Hanno ottimi tiratori e sono aggressivi in difesa. Da parte nostra dovremo mettere in campo uno sforzo importante, specialmente perché non avremo tre giocatori di cui due centri. Dobbiamo crederci, dobbiamo credere di poter vincere: è decisamente quello che vogliamo».

Sulla stessa linea Saliou Niang:

«Domani ci aspetta una grande partita contro Milano. Arriviamo alla partita di domani con diversi infortuni, però la squadra ce l’abbiamo comunque e non può essere una scusa. Ci teniamo molto perché in ogni caso si tratta di una partita molto sentita. Sappiamo quanto i nostri tifosi ci tengano a questa partita e la stessa cosa vale per noi. Daremo il massimo: ci stiamo preparando al meglio. Una vittoria sarebbe il modo più bello per iniziare al meglio questo 2026».

Virtus Bologna vs EA7 Emporio Armani Milano, venerdì 2 gennaio ore 20.30 – Virtus Arena (Bologna)

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili Carsen Edwards, Alen Smailagic e Aliou Diarra. Il giocatore maliano, a seguito di una distorsione alla caviglia sinistra rimediata nella sfida contro Trieste, osserverà un periodo di terapie di circa 2-3 settimane, al termine del quale verrà rivalutato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook