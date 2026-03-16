Virtus, Ferrari: «L’emozione era tanta, ma la “cazzimma” mi ha aiutato»

La Virtus Bologna continua a sorridere dopo il successo nel derby d’Italia contro l’Olimpia Milano. Nella vittoria per 104-94 della formazione bianconera, targata Olidata, uno dei protagonisti è stato il giovane Francesco Ferrari, autore di una prestazione solida e preziosa per gli equilibri della squadra.

L’ala classe 2005 ha chiuso la gara con 11 punti (5/6 al tiro) e 4 rimbalzi in 17 minuti, contribuendo in maniera concreta al successo dei felsinei contro l’EA7 Milano. Una prova che gli è valsa anche il riconoscimento di Best ITA Fastweb della 22ª giornata della Lega Basket Serie A 2025/26, premio conquistato superando nelle votazioni dei tifosi Francesco Candussi della Pallacanestro Trieste e Giordano Bortolani della Pallacanestro Cantù.

LE PAROLE DI FERRARI.

Al termine della partita disputata alla Virtus Arena, Ferrari ha parlato ai microfoni di LBA TV commentando la gara e il suo momento personale.

«Non era scontato fare un’altra bella prestazione dopo Napoli. Il livello era ancora più alto, era il derby d’Italia. L’emozione era tanta, ma la “cazzimma” mi ha aiutato. I miei compagni avevano bisogno di me, le rotazioni erano abbastanza corte per problemi di infortuni, ognuno ha dato il suo contributo. Il coach mi chiede rimbalzi? Sì, in attacco generare extra-possessi è fondamentale, in difesa non concederli è ancora più fondamentale. So che posso farlo e farlo ancora meglio, è una cosa che i miei compagni sanno che posso fare e mi riconoscono per questo, e in attacco sono più libero, perchè in difesa mi sbatto e ho un riconoscimento».

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