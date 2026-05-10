La Preview di Virtus Olidata Bologna – Openjobmetis Varese

Ultima giornata di regular season per la Virtus Olidata Bologna, che oggi alle ore 17 ospiterà la Openjobmetis Varese alla Virtus Arena. Le Vu Nere, già certe del primo posto in classifica dopo il successo contro Sassari, vogliono chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare davanti al proprio pubblico, mantenendo alta intensità e concentrazione in vista dei playoff LBA.

La sfida contro Varese potrebbe però rappresentare molto più di un semplice ultimo turno di campionato. I lombardi hanno infatti concrete possibilità di terminare all’ottavo posto e potrebbero ritrovarsi nuovamente di fronte alla Virtus già nei quarti di finale playoff. Un motivo in più per osservare con attenzione una gara che potrebbe già offrire indicazioni tattiche importanti in ottica post-season.

Il match sarà trasmesso in diretta su LBA TV e Nettuno Bologna Uno. Arbitreranno Michele Rossi, Tolga Sahin e Matteo Lucotti.

VIRTUS: ULTIME PROVE GENERALI PRIMA DEI PLAY-OFF.

Per la Virtus Bologna sarà soprattutto un banco di prova utile per consolidare i progressi mostrati nelle ultime settimane. Coach Nenad Jakovljević ritrova Luca Vildoza, mentre resterà ancora ai box Matt Morgan per la forte contusione al polpaccio destro. Il rientro dell’argentino costringerà però lo staff tecnico a una nuova scelta sugli stranieri da portare a referto.

La priorità per le Vu Nere sarà mantenere il livello di aggressività difensiva e il ritmo ritrovato nelle recenti uscite, senza considerare la partita priva di significato nonostante il primo posto già assicurato. Particolare attenzione andrà data anche alla gestione delle rotazioni, soprattutto nel reparto esterni, tornato particolarmente profondo dopo mesi segnati dagli infortuni.

L’AVVERSARIO DI OGGI: OPENJOBMETIS VARESE.

La Openjobmetis Varese arriva a Bologna con entusiasmo e motivazioni altissime. La squadra di Ioannis Kastritis, partita con l’obiettivo salvezza, si giocherà fino all’ultimo la qualificazione ai playoff, traguardo che rappresenterebbe un risultato importante per il club guidato da Luis Scola.

Il punto di svolta della stagione è stato l’arrivo del playmaker Iroegbu, oggi leader offensivo della squadra con 16 punti e 5 assist di media. Attorno a lui ruotano tiratori e giocatori atletici come Moore, Stewart, Alviti e Nkamhoua. Varese è la squadra che gioca al ritmo più alto del campionato, cercando continuamente transizione e tiro da tre punti. Una filosofia aggressiva che obbligherà la Virtus a restare lucida e disciplinata per tutti i quaranta minuti.

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