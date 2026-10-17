Virtus-Scafati, Parente: «La concentrazione nel seguire il piano partita dovrà essere perfetta»

Il calendario non dà tregua alla Virtus Costa Bologna. Archiviato il secondo doppio turno di Eurolega, con ben due successi in altrettante partite disputate, le Vu Nere ospiteranno la Longobardi Scafati domani alle 18.30 al PalaDozza. Il vento è senza dubbio favorevole alla formazione di Álex Mumbrú, reduce da 6 vittorie consecutive tra Eurolega e LBA. Naturalmente, però, a pesare saranno le energie residue nel serbatoio bianconero, dopo le gravose fatiche europee.

Dall’altra parte, il club campano è ancora alla ricerca della prima gioia stagionale. Dopo un passaggio in purgatorio, quest’anno si sono riaperte le porte del paradiso del basket italiano. Tuttavia, al momento, la compagine di Piero Bucchi si trova ancora a secco di punti dopo 3 giornate di campionato. Di fatto, Scafati è stata travolta all’esordio da Udine (87-63), quindi è caduta tra le mura amiche contro Varese (77-85), e infine è stata battuta da Verona nello scontro tra neopromosse (82-89). La sfida di domani sera potrebbe rappresentare una win or go home per il tecnico di origini bolognesi, in quanto si vocifera che la panchina gialloblù sia già in bilico. Insomma, un match tutto da gustarsi tra una Virtus che vuole continuare a volare e una squadra che intende iscriversi alla corsa.

Le parole del vice allenatore Daniele Parente alla vigilia di Virtus-Scafati

«A prescindere dall’avversario e dalla classifica, noi come sempre vogliamo rimanere concentrati su noi stessi per cercare di finire questa lunga e dura settimana nel migliore dei modi. È ovvio che dopo un double week dovremo recuperare le energie ed è per questo che credo che la concentrazione nel seguire il piano partita dovrà essere perfetta per tutti e 40 i minuti. Domani dovremo quindi pensare alle nostre cose e a continuare il nostro percorso di crescita, indipendentemente da chi abbiamo di fronte».

Le informazioni sulla partita

Virtus Costa Bologna vs Longobardi Scafati, Domenica 18 ottobre ore 18.30, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Andrea Valzani, Matteo Lucotti, Simone Patti.

Diretta: LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

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