Una storia non a lieto fine: solo verso la fine. Parliamo di calciomercato, del Bologna e di Artem Dovbyk: arrivato con mille aspettative, e ormai già lontano dalle Due Torri. Quantomeno nelle intenzioni che filtrano da Casteldebole e che, a quanto pare, sono già state recapitate all’ombra del Colosseo: l’ucraino sembra destinato a tornare alla Roma a gennaio, e poi ripartire di nuovo in prestito.

Calciomercato Bologna: Dovbyk tornerà “a casa” già a gennaio

A confermare un’indiscrezione che ormai filtra da settimana è Matteo Dalla Vite, nel proprio pezzo odierno su La Gazzetta dello Sport. Il protagonista è Artem Dovbyk e quel che sarà il calciomercato del Bologna, che a quanto pare partirà proprio da lui, com’era stato in estate…ma al contrario. Secondo Dalla Vite, infatti, l’ucraino è sempre più fuori dai piani di Raffaele Palladino, come dimostrato nelle scelte delle ultime uscite.

Scelte che influiranno sul destino prossimo di Dovbyk, e dai colloqui che sembrano esserci già stati tra lo stesso Bologna e la Roma. L’ucraino, infatti, sembra esser destinato a tornare in giallorosso già tra qualche settimana. La Roma, come filtra invece dalla Spagna, più precisamente da Radio Marca Valencia, che riporta le parole di Matteo Moretto, è tutto fuorché contenta di questa decisione.

JORGE CUENCA



🎙️ @MatteMoretto en @RadioMARCA



🎙️ “Por ahora es solo un sondeo. NO hay conversación entre clubes”



🔥 Dovbyk



🎙️ “La Roma está un poco cabreada con el BOLONIA. Se va a poner dura, buscará un acuerdo solo satisfactorio” pic.twitter.com/y1yXc5aCCI — Radio Marca Valencia (@RMValencia) November 27, 2026

Valencia opzione, ma la Roma valuta l’offerta

La stessa fonte spagnola aggiunge un qualcosa in più su quanto dice lo stesso Dalla Vite oggi, e cioè che il Valencia è in lizza per l’attaccante ucraino. E guarda più il lato economico: i giallorossi ovviamente non terranno l’attaccante in casa e guarderanno l’offerta che più gli porterà vantaggio economico. In tutto ciò, però, è proprio il Bologna a defilarsi dalla storia: quella con Dovbyk, mai decollata e, a quanto pare, già finta.

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