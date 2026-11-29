Riccardo Orsolini ha collezionato in Venezia-Bologna l’ennesima panchina della sua stagione, in favore di Federico Bernardeschi. I due giocatori italiani sono e restano le prima due opzioni di mister Raffaele Palladino sulla fascia destra d’attacco, ma il numero 10 al momento appare davanti.

I numeri Bernardeschi e Orsolini

I numeri a livello statistico finora parlano chiaro. Bernardeschi resta il titolare preferito da mister Palladino, mentre Orsolini, complici anche i due infortuni muscolari, resta nelle retrovie.

Le statistiche complessive di questa annata, considerando anche la gestione di Domenico Tedesco, sono eloquenti: Federico Bernardeschi è stato titolare in 11 partite su 13, collezionando 918 minuti; Riccardo Orsolini invece ha giocato 301 minuti, partendo titolare solamente in tre occasioni.

Palladino, una scelta di caratteristiche

I numeri offensivi dicono poi che la scelta del tecnico di Mugnano di Napoli non è basato sulla capacità di entrambi di rifinire o finalizzare le azioni offensive. Nessuno dei due, infatti finora, è riuscito a servire un assist ai compagni e anche per quanto riguarda i gol il paragone è sostanzialmente alla pari.

Orsolini ha firmato finora solo due reti, di cui una su rigore; mentre, Bernardeschi è a quota tre, con due rigori calciati e trasformati. La grande e vera differenza, però, Bernardeschi la sta facendo sul giocato rispetto a Orsolini: il contributo del numero 10 è nettamente superiore a quello del numero 7.

Finora, Berna ha servito 21 passaggi chiave, mentre Orsolini appena 3. Se però, il numero 7 dovesse ricominciare a segnare come suo solito allora metterebbe in crisi “positiva” la scelta finora costante del mister in favore dell’ex Juventus e Fiorentina.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook