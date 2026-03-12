Amarcord – Bologna-Fiorentina 2-0 e il tacco di Gaston Ramirez

Il 21 febbraio 2012 i tifosi rossoblù accorrono al Dall’Ara in massa, perché va in scena il recupero del Derby dell’Appennino Bologna-Fiorentina, una partita sentita più dalla parte del crinale emiliano che rispetto a quello toscano, e che quindi crea sempre apprensione e aspettative in chi varchi il cancello di via Andrea Costa, o di uno qualunque di quelli del Renato Dall’Ara con una sciarpa felsinea al collo.

In quel momento della stagione 2011/12 rossoblù hanno una striscia positiva di sei risultati utili, e hanno vinto contro l’Inter a San Siro. È il miglior momento della stagione e ci si sta scrollando di dosso la paura della retrocessione, mentre la Fiorentina deve cercare di rispondere alla sconfitta casalinga contro il Napoli.

Inizia meglio la Fiorentina ma il Bologna passa in vantaggio

Anche se già al terzo minuto il Bologna si rende pericoloso con Antonsson, che devia di testa una punizione battuta dalla trequarti di Ramirez, è la Fiorentina a iniziare meglio l’incontro, guadagnando campo e stringendo i rossoblù nella loro metà. Ma grazie a una superba prestazione di Gillet i padroni di casa non subiscono.

Come spesso avviene nel calcio, nel miglior momento della Fiorentina è il Bologna a segnare. Ramirez porta palla sulla sinistra, serve Di Vaio che la confeziona per Diamanti che in scivolata vede il proprio tiro colpire il portiere ospite. Ma lo stesso rossoblù è il più lesto a prendere il pallone e dopo aver saltato due difensori scocca un diagonale che vale l’1-0.

Dopo un minuto, Gillet compie una delle parate citate poch’anzi, andando a prendere un pallone incredibile nell’angolino basso.

Bologna-Fiorentina 2-0

La Fiorentina si scopre, come giusto che sia, e il Bologna con il trio Ramirez Diamanti Di Vaio, è ben felice di poter giocare in campo aperto. E infatti, arriva il 2-0. Solo che arriva con un gol talmente incredibile, che per chi come chi scrive si trovava in quel momento in Curva Andrea Costa, o se preferite Bulgarelli, non fu immediatamente di facile lettura. O meglio, non lo fu per tutti.

Questa volta è Diamanti a fare iniziare l’azione, aprendo sulla destra per Di Vaio che la mette al centro verso Gaston Ramirez che sta tagliando sul primo palo. L’uruguagio la colpisce di tacco, facendola passare tra il primo palo e il portiere della Fiorentina. Un gol INCREDIBILE.

Gaston esulta correndo verso Di Vaio, che incredulo gli chiede «Ma come hai fatto?».

Ecco, questo dovrebbe dare la misura della giocata. Un calciatore come Di Vaio che chiede a un giovane come abbia fatto a realizzare una rete del genere.

Bologna-Fiorentina e il tacco di Gaston Ramirez

Siamo a 43° del primo tempo e i tifosi del Bologna sono in estasi per il 2-0. Però Gaston ha segnato sotto San Luca, siamo parecchio lontani dal settore più caldo dei bolognesi, e così qualcuno inizia a chiedere: «Ma come ha fatto gol? Ha anticipato di punta l’avversario?», o ancora «Ma non ha fatto gol lui, è autogol!». Io stesso, lo ammetto, ho percepito il movimento ma non il tocco. Mi sembrava gol di tacco, ma non ci avrei giurato vedendolo così da lontano.

E così partono messaggi verso amici cha a casa possono godersi il replay, e arriva la conferma: Eurogol di tacco di Gastoncito. Bologna-Fiorentina 2-0 e rete di tacco di Gaston Ramirez.

La Fiorentina, sul 2-0 e con un uomo in meno, alza bandiera bianca

Nel secondo tempo ci si aspetta l’arrembaggio della Fiorentina, che però non arriva. Non arriva anche perché dopo sei minuti, troppo poco per capire come potesse evolversi il resto della ripresa, Olivera prende un rosso diretto che lascia la Fiorentina in 10.

La premiata ditta Perez-Mudingayi fa il resto, non concedendo più niente agli ospiti, con il Bologna che manca il 3-0 con Panagiotis Kone. Poco male, quota 38 raggiunta, Fiorentina ripresa in classifica e zona retrocessione che si allontana ormai definitivamente per la formazione dell’allora tecnico Stefano Pioli grazie al settimo risultato utile e la seconda vittoria consecutiva.

Ma soprattutto, mamma mia che gol Gaston Ramirez! E la domanda di Di Vaio rimane ancora senza risposta: ma come avrà fatto Ramirez a fare un gol del genere?!? Noi possiamo solo dire che questa rete, e questa partita, meritavano un nostro amarcord.

