Raimondo è decisivo per il Frosinone: una tripletta che profuma d’Europa

Antonio Raimondo, ieri sera, si è preso tutta la scena. L’attaccante di proprietà rossoblù, attualmente in prestito al Frosinone, è stato il protagonista assoluto del successo per 4-2 contro il Sassuolo, mettendo a segno una tripletta che conferma il suo fiuto per il gol e la capacità di incidere negli ultimi metri. Una prestazione significativa per il percorso di crescita del giovane centravanti, che sta sfruttando al massimo questa nuova esperienza in giallazzurro per maturare e trovare continuità.

Antonio Raimondo, tre gol da zona Champions

La serata dello Stirpe si accende nel primo tempo, quando Raimondo lascia il segno con due reti ravvicinate. Al 26′, l’attaccante firma il momentaneo 2-1. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio personale: una lettura sbagliata del pallone alto da parte dell’estremo difensore neroverde spalanca nuovamente la porta al centravanti, pronto a colpire ancora.

La tripletta si completa al 57′. Sul colpo di testa ravvicinato di Ghedjemis, Muric respinge senza riuscire ad allontanare definitivamente il pericolo. Raimondo segue l’azione, si avventa sulla ribattuta e deposita in rete il pallone del 4-2. Una rete che chiude virtualmente la partita ed è emblematica della sua capacità di farsi trovare pronto nei momenti decisivi.

Bologna, occhio ad un giocatore che sposta gli equilibri

Al di là del risultato, la prestazione offre indicazioni interessanti anche in ottica rossoblù. L’esperienza al Frosinone è per Raimondo un’occasione importante per accumulare esperienza, confrontarsi con le responsabilità del ruolo e dimostrare di poter essere incisivo con regolarità. Tre gol in una stessa partita sono un record, ma non solo. Sono effettivamente decisivi per trasportare momentaneamente il Frosinone in zona Champions.

Il futuro è da scrivere

Forse Raimondo è quell’ago della bilancia che al Bologna serve in attacco? In ogni caso, il club rossoblù segue il percorso del proprio attaccante, consapevole che la crescita passa anche da prestazioni in grado di lasciare il segno. Per Raimondo, il prossimo obiettivo sarà confermare queste qualità nelle gare successive e farsi, di nuovo, riconoscere.

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