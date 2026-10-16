La scelta del Bologna di puntare ancora su un prestito per accompagnarne la crescita sta dando i suoi frutti. Antonio Raimondo è il grande protagonista della vittoria per 4-2 del Frosinone contro il Sassuolo, nell’anticipo della settima giornata di Serie A. L’attaccante classe 2004 ha firmato una tripletta che, con sette reti complessive, lo proietta momentaneamente in vetta alla classifica marcatori del campionato.

Un bottino che racconta molto più di una singola serata. Il giovane centravanti, cresciuto nel settore giovanile rossoblù, sta dimostrando di poter incidere in maniera incredibile, trasformando l’esperienza in Ciociaria in un’occasione preziosa per la propria maturazione. E per il Bologna, proprietario del cartellino, i segnali sono incoraggianti.

Raimondo, sette gol e un dato speciale

Con le tre reti contro il Sassuolo, Raimondo raggiunge quota sette e supera momentaneamente Malen nella classifica dei cannonieri. Un risultato significativo per un attaccante giovane, capace di ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo avvio di stagione.

A rendere ancora più interessante la sua prestazione sono anche i dati sulle marcature multiple. Secondo quanto riportato da Opta Paolo, Raimondo rientra tra i giocatori che hanno realizzato almeno tre triplette nel panorama statistico considerato, insieme a Lamine Yamal e Raphinha. Il brasiliano, con quattro, sarebbe l’unico a precedere l’attaccante italiano: un dato che contribuisce a dare la notevole misura della sua partenza.

Il Bologna osserva, con un occhio al futuro

La crescita di Raimondo interessa inevitabilmente al club rossoblù, che ha scelto di mandarlo nuovamente in prestito al Frosinone per garantirgli spazio, continuità e responsabilità. La risposta sul campo sta andando nella direzione sperata: il centravanti non si limita a trovare minuti, ma sta diventando un riferimento offensivo assoluto per la squadra di Alvini.

Naturalmente, una grande prestazione non basta per definire il suo futuro a Bologna. Sarà la continuità nel corso della stagione a stabilire quanto potrà incidere nei piani rossoblù. Intanto, però, la tripletta contro il Sassuolo è un segnale importante: il prestito sta offrendo a Raimondo l’opportunità di crescere e al Bologna la possibilità di ritrovare, nel domani, un attaccante più maturo e pronto a giocarsi le proprie carte.

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