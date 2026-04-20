L’arbitraggio di Juventus-Bologna: ottima la gestione di Mariani (Stadio)

Il Bologna esce sconfitto per 2-0 dall’Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti, che conquista i tre punti grazie al gol lampo di David e alla rete di Thuram che chiude la partita. I rossoblù hanno spaventato poco la formazione bianconera: neanche un tiro nello specchio della porta e l’infortunio di Bernardeschi li ha costretti a giocare in inferiorità numerica per gli ultimi cinque minuti regolamentari più recupero.

L’arbitraggio di Juventus-Bologna: ottima gestione

Ad arbitrare Juventus-Bologna è stato Maurizio Mariani della sezione Aprilia e i suoi assistenti Bindoni e Tegoni, unica Italia presente alla prossima coppa del Mondo. Edmondo Pinna su Stadio giudica ottima la loro gestione della partita: nessun errore cruciale, corretta la lettura degli episodi in area di rigore, buona anche la gestione disciplinare. Le due squadre hanno sicuramente facilitato il lavoro l’arbitro pensando a giocare, ma anche in situazioni più articolate ha saputo gestire la partita.

L’unico episodio in area è quello del presunto contatto tra Freuler e Locatelli: lo svizzero prende il tempo e brucia il giocatore della Juventus, che fa scorrere le braccia lungo quelle dell’avversario, senza trattenerlo. Nessun fallo, neanche un contatto basso fra i piedi dei due giocatori. Freuler cade atterra ma per Mariani non c’è niente: il gioco prosegue correttamente.

Mariani promosso

Giuste anche le valutazioni dell’arbitro e dei suoi assistenti sulle azioni da gol. La prima è quella per la Juventus: Tegoni fa finire l’azione, poi segnala la posizione di Conceição in fuorigioco. Decisione corretta, il portoghese è oltre Miranda. Corretta anche l’analisi dell’azione da gol di David al 2′ minuto: sul cross di Kalulu, Kelly risulta in posizione di fuorigioco, ma non partecipa in alcun modo all’azione. David arriva da dietro e segna, il gol è regolare.

Dopo l’arbitraggio discutibile di Liverpool-Psg, Mariani dirige bene la sfida tra Juventus e Bologna, terminata con appena 15 falli fischiati e un solo cartellino giallo per Locatelli.

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