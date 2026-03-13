Bologna FC
Bernardeschi, il mancino che può riaccendere la Nazionale
L’esterno rossoblù è tra gli azzurri più in forma del momento, e il CT non può non considerare una sua chiamata in vista dei playoff
Nella settimana in cui l’Atalanta ha subito nettamente l’urto degli attaccanti del Bayern Monaco, l’Europa League ha raccontato un’altra storia. Nel primo atto del derby italiano tra Bologna e Roma, Federico Bernardeschi si è preso la scena, dominando nei duelli con Wesley e Ghilardi su quella fascia e sfidando Svilar in un duello costante fra attaccante e portiere. Alla fine, è stato l’attaccante rossoblù ad avere la meglio, trovando la via della rete al 50′ per il vantaggio – momentaneo – della squadra di Italia. Una prestazione che non sarà sfuggita agli scout della Nazionale presenti ieri sera al Dall’Ara: dopo mesi a discutere sull’assenza di giocatori in grado di creare superiorità numerica in Italia, Bernardeschi ha riacceso la luce negli occhi di Gattuso.
Bernardeschi e la Nazionale
Dopo Olise, Gnabry e Luis Diaz c’è… Bernardeschi. Se i primi hanno ricordato a tutti la direzione intrapresa dal calcio, l’ultimo ha dimostrato che l’Italia non è rimasta indietro. Per mesi si è parlato della mancanza di giocatori in grado di saltare l’uomo nel nostro campionato. L’ex Toronto, con la sua tecnica e la sua ritrovata brillantezza, ha riaperto un discorso che sembrava chiuso. E lo ha fatto nel momento più importante: a due settimane dalla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord.
Per riconquistare il Mondiale, la Nazionale deve dimostrare di sapersi adattare alle nuove richieste del calcio: uno contro uno, fluidità e nessun riferimento per gli avversari. Lo stile di gioco di cui Gasperini è stato fautore e con cui Kompany ha piegato la sua ex squadra. Nella squadra di Gattuso non mancheranno nuove leve più “spensierate” come Palestra, Pisilli e Pio Esposito. Questo non vuole dire che verranno tralasciate pedine più esperte. E quella di Bernardeschi rimane sicuramente tra le candidature più credibili in questo momento.
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