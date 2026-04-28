Under 17 rossoblù: Bevilacqua cresce e convince

Tra i profili più interessanti dell’Under 17 rossoblù c’è Vincenzo Bevilacqua, giovane difensore napoletano che in questi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all’interno del Bologna. Il suo percorso racconta una crescita costante, fatta di lavoro e continuità, confermata anche dalle chiamate con l’Under 18. Un segnale che evidenzia come il suo sviluppo non sia passato inosservato.

Un percorso in rossoblù

Arrivato tre anni fa nel settore giovanile del Bologna, Bevilacqua ha costruito passo dopo passo il suo spazio fino a diventare uno dei punti di riferimento dell’Under 17. Classe 2009, nel corso della stagione si è distinto per continuità e affidabilità, qualità che gli hanno permesso di guadagnarsi la fiducia dello staff tecnico. Le diverse convocazioni con l’Under 18 rappresentano un riconoscimento importante, frutto di un rendimento sempre costante.

Crescita e sviluppo nel gruppo

Quanto conta inserirsi in un ambiente capace di valorizzare le qualità di un giovane? Nel caso di Bevilacqua, il contesto rossoblù si è rivelato fondamentale. All’interno del gruppo ha trovato spazio per esprimersi e migliorarsi, affinando le sue caratteristiche e acquisendo maggiore sicurezza partita dopo partita. La crescita non è stata improvvisa, ma graduale, costruita nel tempo grazie al lavoro quotidiano e alla continuità di rendimento.

Dalle origini al salto di livello in rossoblù

Come riportato da “Il Mattino”, prima dell’approdo a Bologna, il difensore è cresciuto nella scuola calcio di Pasquale Foggia, realtà che ha rappresentato il primo passo del suo percorso calcistico. È proprio da lì che ha iniziato a costruire le basi che lo hanno portato a compiere il salto verso un settore giovanile di alto livello. Un passaggio che segna spesso una svolta per tanti giovani calciatori e che, anche nel suo caso, ha aperto nuove opportunità.

Fisicità e presenza offensiva

Oltre alla solidità difensiva, Bevilacqua ha saputo sfruttare la sua struttura fisica anche in fase offensiva. La sua capacità di elevazione gli ha permesso di rendersi pericoloso sui calci piazzati, contribuendo con alcuni gol nel corso della stagione. Un aspetto che arricchisce il suo profilo e lo rende più completo, aggiungendo soluzioni utili alla squadra.

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