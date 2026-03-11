Binotto: «Contro la Roma gara aperta. Orsolini riparta dalle cose semplici»

Se c’è qualcuno che l’Europa la conosce bene, quello è Jonathan Binotto. Il calciatore classe 1975 ha vestito rossoblù dal 1998 al 2001, giocando per due stagioni la Coppa UEFA.

Allora alla guida del Bologna c’era Carlo Mazzone con cui nel 1999, i felsinei riuscirono ad arrivare in semifinale di Coppa UEFA, arrendendosi infine solo davanti all’Olympique Marsiglia per quella maledetta regola della differenza reti in trasferta.

Tra i protagonisti di quell’indimenticabile impresa ci fu proprio Jonatan Binotto, che ha sempre tenuto nel cuore i colori rossoblù e che quest’oggi ha rilasciato un’intervista al giornalista Matteo Dalla Vite in occasione della gara di ottavi di Europa League contro la Roma.

Cos’è successo al Bologna col Verona e cosa deve succedere contro la Roma?

«Partiamo da dietro: il Bologna che incantava per gioco e aggressività ha vissuto un periodo duro. Probabilmente, e inconsciamente, perché hanno sottovalutato alcuni cali, per me più mentali che fisiologici dopo il grande inizio. A quel punto, sono arrivate cinque vittorie con quattro gare senza prendere gol: compattezza, attenzione, distribuzione e gestione perfetta. Tutto svanito contro il Verona. Come mai? Credo che contro la Roma il Bologna debba tornare quello… all’italiana: nel senso di più concreto, magari meno bello ma compatto, più sicuro. Prosaico…».

Odgaard inserito nel centrocampo da mezzala: col Verona non ha funzionato.

«Però bastano dieci passi e hai un uomo gol in zona trequarti. Ma secondo voi: Italiano prima di schierarlo non ha visto qualità e potenza tali da poterlo mettere li? lo lo riproporrei contro la Roma e non solo perché quelli buoni, per me, devono sempre giocare».

Cosa serve al Bologna per battere la Roma?

«Per il Bologna è l’ultima chiamata, questo deve caricare la squadra in maniera totale. A livello di pronostico la vedo comunque una gara molto aperta. Da ex ala cosa consiglio a Orsolini? Riparta dalle cose semplici. Bernardeschi? Un grandissimo valore aggiunto».

