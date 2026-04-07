A poco più di settantadue ore dal fischio d’inizio, l’atmosfera in città è già rovente. Il match tra Bologna e Aston Villa sarà a tutti gli effetti il grande evento per tutti i tifosi rossoblu che sognano una favola europea. E se da un lato gli avversari renderanno il confronto complicatissimo con le loro grandi doti tecniche, dall’altro Fort Dall’Ara è pronto a farsi valere ancora una volta. Perché tutti sanno che vincere l’andata sarebbe fondamentale per proseguire nella competizione e ognuno degli oltre 32.000 presenti vorrà aiutare i propri beniamini.

La “bandiera umana”

In quest’ottica, il Centro Bologna Clubs ha in mente una monumentale bandiera umana per far sentire alla squadra tutto il calore di curve, distinti e tribuna. E questo calore servirà al 200%. Per i rossoblu, almeno fino alla passata stagione, le gare casalinghe erano quasi delle certezze e il Dall’Ara era uno degli stadi più complessi da espugnare dell’intera Serie A. Poi, quest’anno, il cambio. Nel giro di pochi mesi, complice la crisi di inizio 2026, la media punti in Emilia è progressivamente scesa.

Oggi la squadra di Italiano è tredicesima in A per risultati interni, troppo poco per sperare di fare del male ad avversarie europee. Ma una notte magica, se opportunamente combinata con l’unità di un gruppo consolidato, può sempre essere letale. E nelle gare secche i felsinei sono tutt’altro che avversari semplici.

Le istruzioni dei club

Le indicazioni del CBC sono precise e semplici. Nelle due curve e in tribuna è stato chiesto ai tifosi di portarsi una bandiera rossoblu, ma è nei distinti che i piani diventano maestosi e le cose si fanno speciali. Nel settore, infatti, sarà presente una coreografia permanente fatta di 8.500 mantelline rosse e blu, con la richiesta esplicita di non sventolare nulla entro il fischio d’inizio. Unica eccezione ammessa, le 1.500 bandiere bianche che si troveranno solo su alcuni dei seggiolini.

Insomma, i club dei tifosi hanno scelto di fare le cose in grande. D’altronde l’occasione è importante, di quelle che si vivono poche volte nella vita. Il popolo rossoblu è ancora una volta unitissimo e pronto alla battaglia: nella speranza di fornire ancora una volta un sostegno decisivo ai ragazzi, non si può che fare un applauso alla fede convinta di un popolo che sogna guardando sempre la realtà con entusiasmo. Anche quando le cose non vanno nel migliore dei modi, come è accaduto diverse volte al Dall’Ara, Bologna è con lo Squadrone. E sempre sarà così.

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