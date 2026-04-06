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Tra la caccia ai rinnovi e le osservazioni, un grande giorno di mercato: Bologna, tutte le notizie del 6 aprile

Le notizie di oggi, 6 aprile, sui rossoblu

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6 minuti fa

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Jonathan Rowe durante Bologna-Celtic (@Damiano Fiorentini)
Jonathan Rowe durante Bologna-Celtic (@Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)

In un lunedì di campionato per diverse squadre ma non i rossoblu, la squadra si è goduta il successo di Cremona. Nella testa, però, resta sempre presente la gara contro il Villa, per cui la concentrazione è tanta e gli eventi negli ultimi giorni si moltiplicano. Se volete un riassunto pratico di quanto accaduto oggi, ecco le ultime notizie sul Bologna FC.

Per approfondire:
Vincenzo Italiano pre Bologna-Lazio 0-2 (© Damiano Fiorentini)

Vincenzo Italiano a colloquio con la squadra  nel prepartita di Bologna-Lazio (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Calciomercato Bologna – Il nodo Joao Mario

La giornata si è aperta con un nodo di mercato. Sì, perché Joao Mario, uno dei protagonisti degli ultimi mesi, non è di proprietà del Bologna. Il portoghese sta convincendo tutti, ragion per cui la società deve valutare attentamente la prossima mossa. Attenzione, però: le scelte sono fortemente limitate.

Joao Mario festeggia per la rete contro il Brann (©Bologna FC 1909)

Joao Mario festeggia per la rete contro il Brann (©Bologna FC 1909)

Miranda, il rinnovo è a un passo

Il lampo di giornata riguarda Juan Miranda. Il terzino di Olivares, infatti, sarebbe sempre più vicino al rinnovo. Per comprendere tempistiche e ragioni del prolungamento di contratto, ecco l’approfondimento dedicato.

Juan Miranda (©Bologna FC 1909)

Juan Miranda allo Stadio Renato Dall’Ara (©Bologna FC 1909)

Un talento francese strega Sartori

Ormai lo avrete capito, la giornata di oggi ha offerto parecchi spunti di calciomercato. Per la Primavera, Sartori sarebbe rimasto colpito da un talentino francese attualmente in forza al Mantova. Attenzione, però, alla concorrenza spietata di mezza Europa e diverse società italiane. Sarà lui la mossa giusta? 

Bologna Primavera, mister Morrone (© Bologna FC 1909)

Bologna Primavera, mister Morrone seduto in panchina (© Bologna FC 1909)

Vittoria di “corto muso” per la Primavera contro il Verona

Una vittoria sofferta per 1-0 ha premiato i coriacei ragazzi di Morrone in casa contro il Verona. La grande prova di carattere dei rossoblu ha impedito, di fatto, a dei buoni gialloblu di portare a casa dei punti: decisivo lo spunto di Ferrari. 

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